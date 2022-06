4 Cursos rápidos para entender o mundo das criptomoedas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de junho de 2022.

Qualquer pessoa que estude um pouco sobre investimentos nos dias atuais com certeza vai ter contato com as promessas de enriquecimento com criptomoedas, “invista R$200 e receba R$2000”, “esta cripto vai crescer 4000% nos próximos meses”. Todos já ouviram essas ou promessas muito parecidas.

Estes investimentos por motivos óbvios são irreais, e infelizmente mancham o nome dos investimentos nas moedas digitais. Uma coisa é fato e não há como negar, há muitas pessoas ganhando e lucrando muito apenas com o que sabem sobre as criptos, afinal, são muitas opções que vão muito além de Bitcoin, Aethereum e diversas outras.

Com isso a procura por cursos e instruções a respeito das moedas digitais cresceu muito nos últimos anos, fazendo com que mais uma vez surgisse centenas de conteúdos que podem ou não ser relevantes e instrutivos.

A pergunta que permeia todo o mercado de moedas consiste basicamente em saber se os bitcoins e outras variações são uma bolha ou realmente vieram para ficar e substituir o dinheiro tradicional?

Se você é um desses curiosos que desejam saber não só a resposta dessa pergunta, mas compreender como funciona o mercado e como lucrar, veio ao lugar correto, neste artigo, listamos os melhores e mais renomados cursos a respeito do assunto.

O que é uma criptomoeda

De uma forma muito simplificada, uma moeda digital nada mais é que um equivalente virtual de uma determinada quantia de dinheiro físico. Estas moedas, diferente de suas versões tradicionais, não possuem nenhuma ligação com governos e instituições físicas, ou seja, não dependem de um regulador para ser emitida.

Apesar de ser um modelo um tanto quanto anarquista, esta mesma independência vai gerar para o seu usuário um maior anonimato.

As funções de uma moeda digital é exatamente a mesma das convencionais, ou seja, realizar pagamentos, trocas, transferências e muito mais.

Os melhores cursos para aprender sobre bitcoin

Se o objetivo das moedas realmente se concretizar, e passarem a ser o futuro dos métodos de compra, as pessoas que estiverem mais bem posicionadas serão as que mais vão se beneficiar, lembre-se que quem chega antes tem sempre vantagem.

Um sistema revolucionário que promete transformar todo o modo de consumo do planeta, desde coisas muito simples como comprar um lanche até mesmo sistemas mais complexos como compra de imóvel com contrato inteligente vai beneficiar muitas pessoas.

Por este motivo, separamos os melhores cursos, sobre criptomoedas, sendo elaborados por instituições mais renomadas do ramo do ensino.

Bitcoin e blockchain – Faculdade de informática e administração paulista (FIAP)

Esta renomada instituição que atua no mercado formando gestores e profissionais nas áreas que envolvem as moedas digitais, proporciona aos brasileiros a oportunidade de aprender com seu curso completamente voltado para bitcoin.

O curso “Cryptocurrency & Smart Contracts: the next revolution” possui duração de apenas seis horas, mas é extremamente completo, dentro dele o aluno vai compreender todo o background que é necessário para a utilização das moedas digitais, além, de montar a sua carteira digital, como adquirir, transferir e utilizar as criptomoedas da maneira correta. O principal diferencial desta graduação é que você como aluno vai compreender como funciona os smart contratos (contratos inteligentes) das mais diversas maneiras para o seu benefício.

Bitcoin and Cryptocurrency Technologies – Princeton University via Coursera

O curso oferecido por uma das mais tradicionais universidades do mundo, é muito completo e aberto para matrícula.

O curso é completamente ministrado pelo cientista da computação Arvind Narayanan.

Operador de criptomoedas – PUC Rio de Janeiro

Um curso muito recente, lançado há menos de um ano.

Apesar de haver menos tempo de experiência, a instituição responsável pela sua elaboração e por ministrá-lo dispensa qualquer apresentação. Sendo uma das mais prestigiadas organizações do país.

O curso de operador de criptomoedas da Pontifícia Universidade Católica tem uma carga horária de 21 horas, e possui um currículo extremamente completo, onde o aluno vai sair compreendendo quase tudo a respeito das moedas digitais.

Os principais assuntos abordados:

Blockchain;

Mineração de Bitcoin;

Rede de Ethereum;

dApps (Aplicativos descentralizados);

Contratos inteligentes;

Oferta inicial de moedas (I C O);

Operações com moedas digitais (Trade).

Bitcoin Descomplicando a criptomoeda Descola

Elaborado por uma plataforma de educação digital, o “bitcoin descomplicando a moeda” é ministrado pelo fundador de uma das mais populares startups do país, que possui os seus serviços voltados para as moedas digitais.

O intuito da plataforma com este ensinamento é proporcionar para o interessado em aprender sobre criptomoedas, tudo o que ele precisa saber, desde o começo até os momentos mais avançados como trading e investimentos. O curso é completamente online e possui cerca de 3 horas de duração.

Apesar de seu pouco tempo de ensinamento, o curso cumpre muito bem o que se propõe a entregar, todo o conhecimento básico sobre moedas, desde seu motivo de existência a como funciona e os melhores métodos para investir.