5 cuidados que toda empresa deve ter

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de junho de 2022.

Todo o processo de criação, planejamento e expansão de uma empresa de médio, pequeno ou grande porte demanda muitas coisas, o gestor acaba se vendo rodeado de diversas funções e habilidades que precisa desenvolver para que o andamento acompanhe o que é esperado, por este motivo, pode acontecer de algumas coisas passarem despercebidas.

Mas a verdade, é que um processo de criação ou expansão exige muito mais burocracia, cuidados e atenção do que é necessário, com todo este cenário em mente, uma alta carga de trabalho, exigências e esforço físico e mental no limite é muito provável que aconteça deslizes ou falta de atenção, o problema é que perante uma situação tão delicada, um simples erro pode atrasar completamente o seu desenvolvimento ou até pior, um simples erro pode acarretar uma grande multo caso não esteja de acordo com a legislação.

Se você está em um processo de expansão ou então está quase soterrado de demandas e coisas para fazer, não perca nem uma só linha deste artigo, que vai ser um verdadeiro guia para você lidar com a rotina pesada sem cometer nenhum erro.

Cuidados documentações e a parte jurídica

O cuidado com a parte da legalidade, taxas e serviços deve ir muito além das empresas, mas o foco não é este, uma coisa deve estar sempre presente em sua mente como gestor, não importa o seu tamanho, lei é lei, pode ser uma empresa que faça 1000 vendas diárias, ou uma que opera como um mercadinho de bairro.

O primeiro passo que deve ser tomado já visando a parte jurídica é compreender como funciona a sua operação e o regime tributário de seu nicho de atuação. A escolha de um método de tributação deve ser feita de maneira precisa e sincera, não estaria exagerando se dissesse que o futuro de sua empresa pode depender disso, um simples erro por mais bobo que seja, na hora de pagar uma dívida taxação ou uma operação que está fora dos conformes pode gerar uma imensa dor de cabeça.

Registro de marca

Uma típica parte que muitas vezes é completamente negligenciada, mas que em muito pouco tempo acaba gerando enormes problemas que poderiam ser facilmente evitados.

Um simples cadastro de empresa ou registro de marca, logo e identidade visual, vai te proteger de golpes, cópias e falsificações.

O registro deve ser realizado em um órgão público competente, porém, todo o processo pode sofrer alguns problemas, visto que demanda muito esforço e conhecimento técnico, por este motivo, é mais indicado que contrate uma equipe ou assessoria que vá te orientar, pois, os trâmites podem ser negados, ou haver impedimentos.

Cuidados com sua gente

Um viés de pensamento muito popular nos dias atuais, é que o maior ativo de uma empresa ou corporação é a sua gente.

Por mais que seja um pensamento muito atual, é uma verdade extremamente sólida e antiga, basta pensar um pouco, nem mesmo o melhor produto se vende sozinho. Primeiro é necessário muitas pessoas para tirá-lo do papel, após isso, é necessário que haja profissionais de marketing, vendedores e por fim os entregadores que vão cuidar do transporte.

Sem uma só parte desta longa engrenagem, tudo desaba e não funciona da maneira que deveria. Por isso, dar valor a essas pessoas é essencial, e uma das coisas mais básicas.

Segundo uma pesquisa realizada pela universidade de Harvard Business Review, colaboradores que estão deprimidos, não se sentem valorizados ou confortáveis em seu ambiente de trabalho rendem até 18 % menos do que poderiam.

Vendo deste modo, pode parecer pouca coisa, mas imagine então se metade de sua empresa está rendendo deste modo, a sua produção, vendas, desenvolvimento e capacidade vai estar muito inferior ao que poderia ser.

Plano de carreira

Um dos melhores modos de manter o seu colaborador empenhado e focado no objetivo é elaborando um plano de carreira que esteja de acordo com os objetivos de crescimento pessoal e profissional.

Um simples passo como esse você vai estar mostrando para o seu colaborador que você está não só preocupado com o crescimento da corporação, mas também está alinhado com os objetivos pessoais dele.

Os benefícios

O próprio nome já diz, benefícios são algo por fora da legislação, sendo completamente opcional, as empresas podem ou não oferecer aos seus colaboradores.

Mesmo que sejam um critério facultativo, a grande maioria das empresas oferecem alguns deles, e está mais que comprovado que os retornos são muito superiores ao valor gasto. Além de ser um excelente atrativo para os talentos que estão no mercado, funciona também como um modo de fidelizar e manter os já atuantes.

Os mais populares são Vale-alimentação, para os colaboradores fazerem suas compras mais básicas nos supermercados, Vale-refeição para os funcionários que precisam fazer as suas refeições fora do local de trabalho, sendo aceito em restaurantes, lanchonetes e fast foods.