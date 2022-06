6 Maneiras de aliviar o stress de maneira saudável

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de junho de 2022.

Por muitas vezes o estresse acaba vindo de um fator externo, ou seja, de situações do dia a dia, para aliviar pode parte desse estresse é preciso eliminar essas pressões vindas de fora.

Conseguindo fazer, você consegue até mesmo manter seu trabalho ou estudo ainda melhor, sem se estressar facilmente, ainda se recomenda que você encontre seu ponto de equilíbrio, e saiba dividir seu tempo, entre a sua família, estudos, trabalho e lazer, é bom também você ter um tempo separado só para você, para fazer coisas que te agrade, como ler um livro, uma tarde de beleza, skin care, entre outras coisas.

Você pode optar por buscar ajuda para um amigo, converse com ele, desabafe, caso você sentir que a coisa é um pouco mais séria, recomendamos um psicólogo, isso pode ser uma boa saída para viver os dias mais leves e sem se estressar.

Você sabia que o estresse também pode causar alguns sintomas físicos, como falta de ar, tremores, pressão no peito e pensamentos negativos. Isso pode fazer com que a pessoa tenha mais probabilidade de desenvolver alguma doença.

Antes de mostrarmos algumas atitudes que você pode adotar para ficar menos estressado, o tratamento ibogaina é o que está sendo utilizado por muitas pessoas, e estas sempre obtém bons resultados. Agora sim, vamos encontrar outras maneiras para você aliviar o estresse.

Fazer exercícios físicos

Você deve separar pelo menos 30 minutos do seu dia para fazer atividades físicas. Isso pode fazer muito bem para sua saúde e ainda vai ajudar você a canalizar melhor seus problemas e achar soluções. Ou você pode usar esse momento simplesmente para esquecer dos problemas um pouco para voltar mais focado e decidido.

Praticando atividades físicas você ainda vai baixar o nível de cortisol, o hormônio ligado ao estresse. Além disso, vai fazer a liberação de endorfina no organismo, que causa sensação de bem-estar.

São mais recomendados, fazer os exercícios aeróbicos e os que não são indicados, são os que envolvem competição já pode agravar a situação. Você pode optar por uma caminhada na praia, rua ou parques, ou andar de bicicleta.

Tenha uma boa alimentação

Ter uma boa alimentação, também pode te ajudar a combater o estresse. Como, por exemplo, nozes, banana e amendoim, são alimentos que trazem uma sensação de bem-estar físico, por isso é recomendado que faça o consumo todos os dias. Uma boa dica é aumentar a quantidade quando o estresse também estiver maior.

Outra opção de alimentos, são aqueles ricos em ômega 3, como a truta, salmão e chia, que ajudam a melhorar o sistema nervoso, baixando o nível de estresse e o esgotamento da mente.

Descanse

Ter cansaço mental e físico são dois fatores que contribuem para a ansiedade e o estresse, levando isso em consideração, você deve descansar todas as noites, não abra mão disso, pois é de grande valia para desestressar.

Você também deve sair aos finais de semana para espairecer descansar a mente, caso isso ainda não seja o suficiente, se for possível tire alguns dias de férias a cada três meses, escolha um destino que você goste muito ou que sempre quis conhecer e o principal que dê para você relaxar com tranquilidade.

Mais uma opção, são as massagens que também podem contribuir muito para tirar a tensão da musculatura, isso vai trazer um grande alívio para dores nas costas e vai eliminar a sensação de peso no pescoço e cabeça.

Opte por calmantes naturais

Você deve consumir os ansiolíticos, só quando eles forem receitados por um médico, você não deve tomar por conta própria. Ao invés disso, você também pode escolher tomar calmantes naturais, sendo a base de algumas ervas medicinais que ajudam a melhorar o sistema nervoso.

Opte pelos remédios à base de maracujina ou aleriana, outra dica são os chás de camomila ou lavanda. Quando começar a usá-los com frequência pode te ajudar a ter uma noite de sono melhor. Pingar duas gotinhas de óleo essencial de lavando no seu travesseiro também pode contribuir, sendo mais fácil de pegar no sono.

Faça terapias

Quando você chegar num ponto onde não consegue mais resolver seus problemas sozinhos, é aconselhável que você procure pela ajuda de um psicoterapeuta, essa opção pode ajudar a te acalmar e encontrar seu equilíbrio emocional.

O profissional deste ramo, vai te orientar com algumas estratégias para te acalmar e propiciar o autoconhecimento, isso pode ser de grande valia para conseguir o que você almeja, com isso a pessoa encontra seu caminho e resolve seus problemas.

Tenho tempo para o lazer

Ter momentos de lazer também pode ser muito essencial, esteja com pessoas que você goste de verdade, converse e dê risada. Você também pode tentar andar por algum tempo na areia ou grama, isso pode ajudar a diminuir a tensão. Melhorando assim sua qualidade de vida.