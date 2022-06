Empréstimo consignado para aposentados vale a pena?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de junho de 2022.

Por contar com o benefício como garantia para pagamento, essa categoria tem as menores taxas de juros do mercado.

O empréstimo consignado pode ser vantajoso para aposentados, desde que seja pesquisada a idoneidade da instituição financeira e avaliado se a parcela no contrato não compromete o restante da renda do cliente. Essa categoria de crédito tem as menores taxas de juros do mercado, porque conta com o salário do aposentado como garantia para o pagamento.

Empréstimos, de modo geral, podem ser vantajosos para quitar dívidas em um contexto de endividamento, desde que o crédito não passe a fazer parte do problema. O empréstimo pessoal on-line, por exemplo, é uma alternativa para aqueles que querem fechar o negócio da maneira mais prática possível.

Além disso, atualmente com as novas tecnologias, vale a pena contar com as facilidades do mundo digital, como o empréstimo via Pix.

Como funciona o empréstimo consignado

O crédito consignado é uma modalidade disponível para trabalhadores com carteira assinada, pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), servidores públicos, militares das forças armadas e aposentados. Esse é um empréstimo com desconto em folha de pagamento, ou seja, a pessoa autoriza que as parcelas sejam debitadas diretamente do seu salário ou do benefício do INSS, como no caso dos aposentados.

Os aposentados e pensionistas do INSS precisam estar atentos a alguns requisitos antes de fazer o empréstimo consignado. O primeiro passo é procurar uma instituição financeira que seja conveniada ao INSS.

Segundo dados do Banco Central, as famílias brasileiras usam mais de 20% de sua renda somente para pagar parcelas de dívidas, percentual que cresce, cada vez mais, ao longo dos anos. O empréstimo consignado, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, só pode comprometer até 35% da renda mensal do consumidor.

Dessa porcentagem de 35%, operações de empréstimo pessoal são responsáveis por 30%, e operações de cartão de crédito consignado correspondem a 5%.

Cuidados que devem ser tomados

Em dezembro de 2021, o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou o aumento do teto dos juros nas operações de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. A motivação para o reajuste foi o aumento na taxa básica de juros (Selic) e no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) dos meses anteriores.

Sendo assim, de 1,80% ao mês, o percentual do teto da taxa do empréstimo consignado passou para 2,14%. Já o de operações feitas pelo cartão de crédito, de 2,7%, foi para 3,06%. O Ministério ressalta que o Conselho define o teto dos juros cobrados no consignado e não a taxa que será aplicada. Sendo assim, é importante que o consumidor pesquise as instituições financeiras que oferecem as melhores condições.

O Ministério do Trabalho e da Previdência também faz um alerta aos aposentados para que fiquem atentos aos seus direitos no momento de fechar um acordo de consignado. Um deles é que o beneficiário não precisa, obrigatoriamente, fazer o empréstimo no banco em que recebe o benefício, sendo possível escolher a instituição financeira de sua preferência.

Outro direito dos aposentados que fazem empréstimo consignado é que os bancos não podem cobrar a taxa de abertura de crédito. A venda casada também é proibida, isso significa que o consumidor não pode ser obrigado a contratar outro serviço, como seguro de vida, por exemplo. O beneficiário não precisa abrir nenhuma conta no banco, uma vez que as parcelas são descontadas diretamente do seu salário, antes que esse chegue até a conta.

Vantagens do crédito consignado

O empréstimo consignado pode ser considerado útil em uma situação emergencial. A sua principal vantagem é oferecer a taxa de juros mais baixa do mercado em comparação às demais linhas de crédito.

A facilidade para contratar essa modalidade também deve ser lembrada. Como o recebimento é garantido, o banco não estabelece muita burocracia para contratar. A liberação do crédito também é feita rapidamente.

Outra vantagem é que as instituições financeiras costumam oferecer prazos mais longos para o empréstimo consignado. Ademais, é fundamental que o consumidor leia atentamente o contrato e se planeje para que o crédito não prejudique a sua saúde financeira.