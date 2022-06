Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 18 de junho de 2022.

Baixa temporada tem ofertas de voos de Montes Claros para São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. Passagens são para o período entre agosto e outubro.

A LATAM manteve as ofertas de voos de Montes Claros para São Paulo. As passagens de ida e volta, com embarque no Aeroporto Mário Ribeiro (MOC), são vendidas com ainda mais descontos e saem por apenas R$ 420. Os bilhetes são para o mês de outubro e contam com todas as taxas e encargos já inclusos no valor. O trajeto é feito sem escalas e o desembarque é no Aeroporto Internacional de Guarulhos – Governador André Franco Montoro (GRU).

São Paulo é a cidade com a maior população de toda a América Latina e tem caído cada vez mais no gosto dos viajantes. Para além de uma metrópole dos negócios, a capital paulista tem se destacado também pelas inúmeras opções de lazer. Dos passeios gratuitos em parques e avenidas tradicionais até as mais modernas casas noturnas, a cidade tem surpreendido os turistas. Outra opção de passeio em destaque para quem vai a São Paulo é aproveitar os inúmeros centros comerciais.

Compre passagens de ida e volta Montes Claros/São Paulo por R$ 420

A nossa equipe também separou outras ofertas de voos para quem embarca em Montes Claros no período de baixa temporada. São passagens de ida e volta para os meses de agosto, setembro e outubro deste ano. Todos os bilhetes são vendidos com as taxas já inclusas.

Entre os destaques estão os voos para Belo Horizonte (R$ 460) e Curitiba (R$ 634). Vale lembrar que as ofertas das companhias aéreas não são válidas para os dias de feriado neste período.

Ofertas de voos de Belo Horizonte para Curitiba

A Gol está com ofertas de voos para quem deseja passar alguns dias em Curitiba. A promoção é para quem embarca no Aeroporto Internacional Tancredo Neves – Confins (CNF), em Belo Horizonte. As passagens são vendidas por apenas R$ 349. Os bilhetes são para o mês de agosto e possuem todas as taxas e encargos já inclusos no valor.

Para quem embarca em Belo Horizonte, a Gol também está com ofertas para São Paulo. As passagens de ida e volta são vendidas por R$ 315. Os voos são para o mês de agosto. O trajeto é feito sem escalas e o desembarque é no Aeroporto Internacional de Guarulhos – Governador André Franco Montoro (GRU).

Partindo de Montes Claros

Partindo de Belo Horizonte