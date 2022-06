Hora de lucrar; Estratégias para blackjack

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de junho de 2022.

Você sabe jogar blackjack? Que tal aprender algumas boas estratégias para lucrar também com as cartas. Confira aqui algumas táticas que podem ajudar!

Se você se considera novato na jogatina de Blackjack e está inseguro para bater de frente com jogadores mais experientes, não se preocupe, aqui vamos te ensinar os principais métodos para que você entenda estratégias básicas para partir pra cima e lucrar no jogo de baralho mais famoso do mundo.

Antes de mais nada, você precisa conhecer sobre as regras do jogo. No Blackjack, é bem simples, você precisa chegar o mais próximo do 21 a partir das cartas que o dealer mostrar, durante a contagem de cartas, se ultrapassar o 21, você perde. No entanto, se você alcançar a marca, com apenas duas cartas, você conquista o blackjack.

Para se tornar um grande jogador de blackjack, você precisa conhecer fundamentos que são necessários para o decorrer da jogada. Na mesa, o dealer distribui as cartas conforme a oralidade do jogador ou com determinado gesto, ou seja, é você que comanda quando para ou para continuar. Confira alguns dos principais termos e decisões que você pode tomar:

– “Continuar” é basicamente sua autorização para o dealer permanecer colocando cartas sobre a mesa. Além da oralidade, você pode tocar o dedo na mesa e o dealer automaticamente irá compreender a jogada.

– “Parar” interrompe a movimentação e distribuição das cartas na mesa, esse movimento é utilizado quando o número da soma das cartas se aproxima do 21 e, para agir com cautela na sua próxima decisão, é necessário usar esse termo.

– “Dobrar” aumenta sua aposta em 100% com a finalidade de permanecer no jogo.

– “Dividir” é usado quando as duas primeiras cartas possuem o mesmo valor, permitindo que você possa dividi-las em duas mãos e apostar pela segunda vez de forma parecida com a primeira.

Como utilizar os termos?

Com os principais termos em mão, será necessário que você aprenda em qual momento deve usar cada um. Vamos adicionar um exemplo para cada nomenclatura, dessa forma será mais fácil seu entendimento no momento que identificar durante as situações de jogo.

Conforme o jogo corre, você precisa analisar as cartas que estão na mesa. Quando estiver utilizando a carta nove e três na mesa, e o dealer mostra a carta número três, automaticamente você deve continuar.

Se tiver em sua posse as cartas seis e cinco, e o dealer apresentar a carta dez (somando o 21) você dobra a sua aposta, já que atingiu o número exato do jogo.

Para dividir, você precisa ter em suas mãos um par de números iguais e torcer para o dealer apresentar o mesmo número na sequência. Dessa forma, a divisão é sua melhor jogada.

Por vezes, a melhor jogada que você pode tomar é a desistência, e ela funciona de forma simples durante o blackjack. Primeiramente, você deve analisar quais cartas estão sob sua posse e na carta que o dealer posicionou virada para cima. Ao anunciar a desistência de forma estratégica, você perde metade de sua aposta, mas pode focar em recuperá-la numa jogada futura que com certeza será mais vantajosa.

O famoso jogo de 21 é de um grande sucesso na versão com cartas físicas e também online, mas neste caso, é preciso tomar alguns certos cuidados, pois os jogos de azar, assim como apostas em eventos esportivos online são proibidas no Brasil para menores de 18 anos.

Onde jogar?

Quem quer entrar no mundo da jogatina online tem várias opções de casas para se cadastrar, sites como a LeoVegas, Bet365, Betway e muitas outras oferecem o blackjack e vários outros mercados para seus clientes se divertirem e também conquistar uma graninha extra.

Por ser um jogo bem famoso, não são poucas as pessoas que podem se considerar “feras” no 21, por isso, é melhor você não entrar apenas por entrar no jogo, pois a chance de derrota é maior. Tente usar estratégias básicas de blackjack, como as mencionadas aqui neste artigo e também algumas estratégias não mencionadas, sua chance de levar a melhor sobre os outros jogadores com certeza vai aumentar. Boa sorte no blackjack online e se divirta!