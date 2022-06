10 segredos de beleza que você precisa saber

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de junho de 2022.

Conforme o tempo vai passando, é comum que muitas mulheres comecem a procurar por dicas relacionadas aos cuidados com a beleza. Tratar do cabelo com mais atenção e dedicar um tempo maior para os cuidados com a beleza é uma das principais metas de muitas mulheres, ainda mais após passarem dos 30 anos.

Pensando nisso, separamos aqui neste artigo algumas dicas relacionadas à beleza, que com certeza ajudarão as mulheres a se sentirem ainda mais bonitas e estilosas. Continue a leitura e fique por dentro das dicas que farão com que você se sinta ainda mais poderosa.

Dicas de beleza

Para que você possa se sentir ainda mais poderosa e elegante, separamos a seguir algumas dicas de beleza que, se levadas em consideração, farão toda a diferença. Antes de tudo, vale destacar que essas dicas são referentes aos cuidados com a pele e aos cuidados com o cabelo, ou seja, farão com que você fique ainda mais linda da cabeça aos pés. Confira.

Tenha uma rotina de sono

A primeira e mais importante de todas as dicas relacionadas à beleza, mas que muitas vezes acaba sendo deixada de lado por diversas pessoas, é em relação a rotina de sono. Por mais que pareça irrelevante, ter uma rotina de sono é essencial para que você possa ter uma pele mais saudável, por exemplo, um metabolismo mais acelerado, dentre diversos outros benefícios. Nesse caso, o indicado é que você tenha de 6 a 8 horas de sono por noite, assim, além de conseguir descansar, você terá uma pele muito mais saudável.

Não estoure suas espinhas

Apesar de ser tentador, outra dica de beleza essencial é que você não estoure seus cravos e suas espinhas. Isso porque, ao estourar, você fará com que sua pele fique cheia de feridas, as quais podem se tornar manchas definitivas se forem expostas ao sol. Nessa situação, o indicado é que você utilize produtos faciais, como, por exemplo, os secativos.

Faça esfoliação

Mais uma dica de beleza muito indicada é em relação à esfoliação da pele. Nesse caso, o indicado é que você utilize produtos indicados para o seu tipo de pele e crie uma rotina de esfoliação. Além disso, após o procedimento, você pode utilizar determinados produtos de rosto, os quais auxiliarão na hidratação da pele.

Não esfregue a pele

Outra dica de beleza que poucas pessoas sabem é em relação a não esfregar a pele. Isso porque, ao esfregar a pele, seja com uma toalha ou com um algodão, a aparência da pele pode piorar de forma significativa, sendo assim, opte por fazer movimentos leves e circulares, como se estivesse fazendo uma massagem no rosto.

Utilize protetor solar

A utilização do protetor solar também é outra dica de beleza que vale ouro, afinal, os raios UV são os maiores inimigos da beleza, já que ao penetrarem na pele, podem fazer com que o processo de envelhecimento seja precoce. Sendo assim, o indicado é que você utilize protetor solar todos os dias, incluindo os dias nublados.

Invista em tratamentos de hidratação noturnos

Os tratamentos de hidratação noturno também podem fazer a grande diferença quando pensamos nos segredos de beleza. Para isso, você deve comprar cremes que sejam indicados para sua pele e aplicar antes de dormir, assim, o produto terá a noite toda para agir e deixar sua pele ainda mais hidratada. Além disso, esses produtos de hidratação noturna também são indicados para o cabelo, atuando na hidratação e prevenindo que os fios fiquem quebradiços e ressecados.

Esqueça o secador de cabelo

E por falar em cabelo, uma dica de beleza que muitas mulheres acabam deixando de lado é em relação ao secador. Apesar do cabelo ficar muito mais bonito com o secador, o calor liberado pelo equipamento pode prejudicar suas madeixas, fazendo com que o fio fique muito mais quebradiço e muito mais sensível. Além do secador, é indicado que você deixe a chapinha e o babyliss de lado, afinal, são equipamentos que também liberam calor e podem estragar o cabelo.

Compre produtos indicados para o seu tipo de cabelo

Mais uma dica de beleza para os cuidados com o cabelo é a de usar produtos indicados para o tipo do seu cabelo. Nesse caso, escolha o shampoo e o condicionar que mais atendem às suas necessidades e, com isso, faça com que seu cabelo fique ainda mais hidratado e macio.

Não esfregue o cabelo com a toalha

Assim como funciona para o rosto, não esfregar o cabelo com a toalha também é uma dica de beleza que vale ouro. Nesse caso, ao sair do banho, você deve encontrar a toalha de forma sutil em seu cabelo, sem fazer movimentos muito agressivos, para que os fios de cabelo não fiquem quebradiços.

Tenha uma rotina de corte

Por fim, outra dica de beleza que também vale ouro e que muitas vezes acaba sendo deixada de lado é em relação a rotina de corte com o cabelo. Nessa situação, ao adotar uma rotina, você dará a seu cabelo a possibilidade de crescer de forma mais saudável, além disso, estará eliminando todas as pontas duplas e ressecadas.

Por fim, seguir algumas dessas dicas de beleza com certeza fará com que você fique com a pele e com o cabelo ainda mais hidratados.