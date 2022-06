Como começar a investir em criptomoedas?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de junho de 2022.

As criptomoedas estão cada vez mais presentes no dia a dia, sendo assim fazem com que o interesse das pessoas cresça cada vez mais, com mais e mais adeptos começando a estudar e investir nas criptomoedas, sendo uma excelente fonte de renda para aqueles que as estudam e sabem identificar as suas oportunidades.

O bitcoin (BTC) e a Ethereum (ETH) são as moedas mais populares, sendo o BTC a precursora de todo este mercado como conhecemos hoje, e a ETH na realidade servindo como um grande catalisador de todo o potencial que este novo estilo de investimentos possui.

Apenas essas duas moedas se valorizaram respectivamente 100% 500% no último ano, sendo assim recompensaram muito bem seus investidores e usuários assíduos. A quantidade de investidores em criptomoedas cresceu 1.266% apenas no começo do ano de 2021.

Mesmo com essa enorme oportunidade, os investimentos não devem ser feitos de qualquer modo, na realidade é necessário muito cuidado e estudo antes de assumir qualquer posição, principalmente, pois, os riscos do investimento em ativos tão instáveis são muito altos.

Por que investir em criptomoedas

As moedas digitais configuram como uma excelente chance de lucro, porém, assim como todas as outras grandes oportunidades, antes de mais nada, necessitam de muito preparo, sendo assim, as boas oportunidades só se fazem presente para aqueles que estão prontos para ela.

Os investimentos nas moedas digitais são uma excelente oportunidade, tanto para quem deseja uma valorização e lucrar com isso, como se fosse uma forma de valorizar o dinheiro que está guardado, ou até mesmo para os profissionais que buscam o lucro e viver da renda que lhe é gerada pelas moedas.

Para estar pronto para agarrar uma oportunidade única como esta, é preciso antes de mais nada, ter o apoio ou auxílio especializado que vai te guiar por esta situação, junto a profissionais que já possuem a experiência necessária para te dar todo o suporte necessário, como a Vicoa Brasil.

Como investir em criptomoedas

O primeiro passo para se dar bem neste mercado é estando ciente de tudo e como funciona para se proteger o máximo das variações e saber como identificar as oportunidades imperdíveis.

Blockchain

Toda a tecnologia por trás das moedas do mundo digital se dá por meio das blockchains, que nada mais é que os métodos elaborados para garantir a segurança e transparência dos dados nas negociações digitais, ou seja, é uma grande estrutura digital que funciona como validador das transações.

Informações

O mercado das moedas digitais é completamente democrático, no sentido que você pode encontrar informações relevantes em todos os locais, sendo muito simples, basta pouco tempo de procura nos mecanismos de buscas para que você esteja completamente a par da situação.

Dentro de um mercado que é uma grande febre como o de criptomoedas, na realidade, é muito simples estar informado, o único problema é que há uma grande quantidade de informações que não se verificam ou são tendenciosas.

Com isso, é necessário um grande cuidado, de onde você vai tirar as suas informações, esteja de olho nos grandes especialistas e principalmente nos maiores portais de notícias.

Caso deseje se informar em primeira mão, o mais indicado é que procure por informações de portais e especialistas americanos, se há uma coisa que é fato e estamos cansados de saber é que as informações chegam por último no Brasil sempre.

Entenda as melhores moedas para o seu perfil

Antes mesmo de dar os primeiros passos no ramo das moedas digitais é preciso ter em mente como funciona o seu método de investimento e as melhores oportunidades que mais se encaixam no teu perfil.

Para isso, é melhor que você estude as especificidades de cada um dos ativos, sabendo suas características, propósitos e como ele se comporta diante do mercado.

Os investimentos nas moedas digitais não são nem um pouco indicados para as pessoas que estão em busca de retorno rápido, os ativos digitais são na realidade investimentos para o longo prazo, que vão lucrar com a passagem do tempo, não do dia para a noite.

Analise as corretoras e as moedas

Antes mesmo de partir para os investimentos de fato nas moedas digitais é necessário estudar e analisar cada uma das moedas e quais são as corretoras que mais se encaixam nas suas necessidades e desejos.

Muitos dos investidores negligenciam esta parte, focando apenas onde vai investir. Um grande erro, pois, saber onde armazenar os ativos é tão importante quanto escolher as melhores opções de investimentos.

Busquem sempre pelas melhores corretoras, que possuem grande reputação e sejam muito populares entre os investidores, no quesito de segurança não se pode vacilar e não é hora de reinventar a roda, não tenha medo de ir junto com a maioria das pessoas.

Se estiver desconfiado mesmo com uma grande exchange ou então decidiu optar por uma menor, vá com calma, comece investindo menos, e com maior constância, até que se sinta seguro de sua posição.