Conheça as principais atrações do Beach Park em Fortaleza

Por: Jornal Montes Claros - 24 de junho de 2022.

Antes de comprar passagem para Fortaleza é necessário realizar uma pesquisa para entender tudo o que vale a pena aproveitar durante essa viagem. Principalmente se estiver indo conhecer o Beach Park que fica localizado nesta cidade famosa e muito querida do nordeste.

Por isso, tenha em mente que com uma boa organização é possível aproveitar bastante o parque aquático. Então, confira agora as principais atrações do Beach Park e não tenha mais dúvidas de tudo que é possível encontrar nesse ambiente divertido e contagiante.

Brinquedo Insano

Conhecido por esse novo por nada mais nada menos do que ser considerado um dos brinquedos mais famosos do Beach Park. A pessoa desce de altura de 43 metros e chega a atingir até 150 km/h. Podemos afirmar que essa descida é extremamente radical.

É possível desgrudar um pouco da estrutura do brinquedo, pois é muito rápido. Frio na barriga e sensação de adrenalina não vão faltar quando entrar no escorregador.

Vaikuntudo

Essa é outra atração imperdível! Com mais de 25 m de altura você é arremessado em um funil de 18,5 m de abertura, aproximadamente 40 km/h. Com a utilização de uma boia que contém quatro lugares, perfeito para ir com toda a família ou amigos.

É preciso muita coragem, não é mesmo? No entanto, vale muito a pena. Não terá se arrependido de ter comprado sua passagem aérea para visitar de perto um dos melhores parques aquáticos do Brasil.

Arrepius

Todo mundo precisa experimentar esse brinquedo extremamente radical. O Arrepius possui cinco toboáguas diferentes, com uma cápsula em que a pessoa é colocada em posição vertical e que após uma contagem regressiva a mesma é jogada para baixo, em uma velocidade enorme. Sem dúvidas dá aquele frio na barriga que todo mundo gosta!

Economizar viajando

Agora que já conferiu algumas das melhores atrações do Beach Parque localizado em Fortaleza, o próximo passo é pesquisar por passagens aéreas promocionais disponíveis na SMILES ou em outras empresas que são extremamente seguras como a Latam.

Fazendo isso o seu bolso agradecerá e você terá mais dinheiro para poder gastar durante a viagem. Então não perca mais tempo e faça os seus sonhos se tornarem realidade, basta apenas se organizar e pesquisar bastante antes de fechar pacotes, passagens, etc.

Conheça Fortaleza de perto com sua família e amigos e ainda aproveite um parque aquático incrível com diversos brinquedos, hotéis e restaurantes imperdíveis!