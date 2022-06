Entenda tudo sobre as linhas de metrô de São Paulo

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de junho de 2022.

Quando compramos passagens aéreas para São Paulo seja para visitar a metrópole ou a trabalho mesmo, não podemos deixar de pensar do tanto de linhas de metrôs que existem nessa grande cidade, não é mesmo? São tantas que dá até uma confusão para utilizá-las e acabar confundindo as linhas.

No entanto, apesar de as estações serem altamente organizadas em relação a auxiliar as pessoas a se localizarem, é necessário ter pelo menos uma noção antes de partir para essa aventura.

Por isso, confira agora tudo sobre as linhas de metrô de São Paulo e não fique mais com aquelas dúvidas de quais, como e onde. Veja e aproveite todas as informações!

Quantas estações de metrô possui em São Paulo

O primeiro passo é conhecer pelo menos quantas estações existem no metrô de São Paulo, lembrando que o metrô paulistano passa por novas construções então o número está mudando. No entanto, atualmente existem 102 estações. Podemos observar que são muitas, contudo não poderia ser diferente já que São Paulo é imenso, não é mesmo?

Qual a maior linha de metrô de São Paulo?

Você sabia que a maior linha de metrô de São Paulo é a vermelha? Pois é! Ela possui 22 km de extensão e conta com 18 estações. Tudo isso para atender tanto a região central quanto as zonas oeste e leste. Incrível, não é mesmo?

Qual a linha mais lotada de São Paulo?

Por ser maior a vermelha consequentemente acaba sendo a mais lotada. No entanto, a estação Luz que peça a linha azul e amarela também costuma ser cheia devido aos visitantes que acabam chegando por lá.

Então, se estiver indo para São Paulo para conhecer com mais calma, nada de ir pegar metrô em horários entre às 17h e 19h, pois são horários que possuem muita lotação.

Quantas linhas de metrôs de São Paulo podemos encontrar?

Por fim, saiba perfeitamente quais são as linhas disponíveis nos sistemas de metrô de São Paulo. Totalizando somam-se 6 e todas estão em ótimas condições de funcionamento, classificadas por cores e números:

Linha 1 Azul;

Linha 2 Verde;

Linha 3 Vermelha;

Linha 4 Amarela;

Linha 5 Lilás;

Linha 15 Prata.

