Melhores destinos no Nordeste para conhecer no outono

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de junho de 2022.

Antes de comprar passagem aérea para o Nordeste no período de outono, é necessário realizar uma pesquisa antes, para escolher o melhor destino nesse período em que mesmo frio, é possível encontrar lugares quentes pelo Brasil.

O outono no Brasil e em todo o hemisfério sul do planeta começou oficialmente no dia 20 de março e vai até 21 de junho. Outro ponto que precisamos citar é que se engana quem pensa que o Nordeste em todos os cantos só conseguimos encontrar aquele calor intenso, seja qual período for e cá entre nós, um friozinho às vezes é bem gostoso, não é mesmo?

Ainda mais quando estamos reunidos com nossa família, amigos e amor, para realizar uma viagem diferenciada e muito divertida. Por isso, separamos os melhores destinos no Nordeste para você conhecer no outono, assim não fica com aquela dúvida antes de partir para a trip. Confira!

Gravatá (PE)

A cidade de Gravatá faz parte do Circuito do Frio de Pernambuco, junto de Garanhuns e Triunfo. As três cidades disponibilizam um outono e inverno extremamente forte, então literalmente é para quem curte viver isso! Inclusive, Gravatá costuma ser bem procurada por turistas por proporcionar hotéis magníficos e uma gastronomia de invejar.

Vale a pena viver essa experiência com muito amor, o frio é forte, mas a sensação de felicidade é maior, não é mesmo?

Mar Vermelho (AL)

Antes de mais nada, podemos citar que a Trivago costuma ter pacotes imperdíveis para quem deseja visitar a cidade de Mar Vermelho localizada em Alagoas.

Então, se estiver pensando em viver essa experiência, não pense duas vezes para conferir o site e fechar um pacote extremamente acessível e bem elaborado. Outra opção imperdível é avaliar passagens Latam, pois garante qualidade e preços acessíveis.

A cidade é conhecida como a Suíça Alagoana, as temperaturas em época de frio podem variar bastante de e a sensação térmica é bem gelada. No mês de agosto a cidade promove o seu evento chamado Festival de Inverno, com muita diversão e diversidade.

Martins (RN)

A cidade é conhecida como Princesa Serrana e de Campos de Jordão do Nordeste. Nos meses mais frios que são, junho, julho e agosto, a temperatura chega até mesmo em 15°C. Ou seja, é para quem gosta de viver momentos mais friozinhos.

Outro ponto que deve ser citado é que a cidade se tornou conhecida por possuir o maior festival gastronômico de rua do estado. O evento acontece em dezembro e janeiro.

Economize par ir viajar

Agora que já conheceu alguma das cidades do nordeste que são perfeitas para aproveitar o inverno, não pense duas vezes em fazer o seu planejamento para que suas viagens possam se tornar realidade. Confira passagem para Fortaleza, Gravatá, Chapada da Diamantina e muitas outras cidades do Nordeste, na Latam. Não perca mais tempo!