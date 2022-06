Conheça as melhores pistas de boliche de São Paulo

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de junho de 2022.

Se você é daquelas pessoas que ama jogar boliche e está pensando em comprar uma passagem para São Paulo, podemos te dizer que está realizando duas junções imperdíveis, sabe o real motivo? A grande metrópole disponibiliza diversos lugares diversos para praticar boliche, seja com amigos ou familiares. Então, sabemos que não tem tempo ruim e nem falta de lugar, não é mesmo?

Esse esporte que é bem mais conhecido como uma diversão traz muita adrenalina, até pelo fato de ser uma competição. Sem falar todas as risadas que o mesmo pode proporcionar, para aquelas bolas que acaba não acertando nenhum pino. Impossível não achar incrivelmente divertido!

Por isso, separamos as melhores pistas de boliche que você pode encontrar em São Paulo. Assim, consegue escolher a que melhor te agrada, além de conhecer ainda mais sobre. Confira!

Dutch Food & Beer

O Dutch Food & Beer contém muito entretenimento com diversas pistas de boliche, além de jogos eletrônicos. Vale muito a pena conferir de perto o ambiente e aproveitar bastante de todas as atrações disponíveis. Se estiver a fim de comer algo diferenciado, nada como dar uma olhada no cardápio completo com comidas deliciosas, como: hambúrgueres, drinks diversificados e sobremesas irresistíveis.

As crianças ficam literalmente apaixonadas pelo ambiente em todos os sentidos possíveis. A casa possui dois andares, com alta capacidade para receber muitos visitantes em apenas um dia. Segurança e qualidade em primeiro lugar!

Garagem 55 Mooca

Nem apenas de restaurantes italianos culturais vive o bairro Mooca, podemos encontrar diversos estabelecimentos inclusive nada mais nada menos do que o Caragem 55 Mooca. Esse local contém exposições de carros exóticos e clássicos, gastronomia renomada e muito lazer aos visitantes.

Claro, não poderíamos esquecer de citar o principal: boliche. O ambiente conta com oito pistas para a escolha do cliente e possui um valor acessível para todos.

Bolix Grand Plaza ABC

O Bolix do shopping Grand Plaza ABC fica localizado na cidade de Santo André, o espaço reúne pistas altamente qualificadas para boliche, mesas de sinuca e máquinas de diversão. Inclusive, todas as crianças adoram esse local! Se estiver a fim de comer uma batata frita, não pense duas vezes em olhar o cardápio maravilhoso disponível.

O que fazer para economizar em viagens?

Esse é um assunto extremamente importante quando o assunto é realmente viajar para lugares novos. Podemos dizer que o primeiro passo é pesquisar por voos que estão em conta no momento, como na Kayak passagem aérea, que costuma garantir valores acessíveis.

Se preferir pode comprar milhas passagem ou pesquisar por outras empresas como a Decolar, por exemplo. O importante é realmente elaborar uma planilha com os preços encontrados e por fim, fazer suas compras para o destino.

A passagem de avião precisa ser comprada de um local que garanta segurança, além de valores menores. Agora com essas dicas, não perca mais tempo e se organize para conhecer São Paulo e aproveitar bastante o boliche!