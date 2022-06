Quais são as principais cidades turísticas de São Paulo?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de junho de 2022.

Quando alguém compra passagens aéreas para São Paulo o primeiro plano é sem dúvidas o centro principal da metrópole, não é mesmo? Contudo, existem diversas cidades de São Paulo que merecem maior atenção, pois contém muita coisa legal, principalmente para os turistas.

Claro, é algo que deve ser planejado para que tudo possa dar certo até o final da viagem. O primeiro passo é entender se o local costuma ser mais quente ou frio, agitado ou calmo, caro ou barato. Tudo precisa ser colocado na ponta do lápis, principalmente as prioridades de gostos e vontade.

Por isso, não fique preocupado! Separamos algumas das principais cidades turísticas de São Paulo, para você não sentir dúvidas alguma na hora de escolher a que realmente mais te interessa! Veja:

Embu das Artes

Embu das Artes é um local que pode ser visitado e depois voltar para o centro de São Paulo, inclusive é possível ir de transporte público. A Feira de Arte e Artesanato é o ponto principal da cidade e contém uma variedade de objetos para serem comprados como lembrancinhas ou claro, para si próprio.

Esse comércio ocorre todos os sábados, domingos e feriados. Vale a pena conferir de perto com toda a família ou amigos. Pode ter certeza que não irá se arrepender. Inclusive, podemos encontrar diversos locais excelentes para almoçar e degustar de pratos típicos deliciosos.

São Roque

Podemos dizer que São Roque é um dos lugares mais belos com paisagens naturais impecáveis. Além disso, para os amantes de vinho é um local interessante, pois é conhecida como a Terra do Vinho. As principais atrações da cidade são sem dúvidas as vinícolas bem planejadas e altamente qualificadas.

Degustar todo tipo de vinho e ainda levar os favoritos para casa, tem coisa melhor? Com toda certeza não! Você também vai se sentir atraído pelos restaurantes típicos que podemos encontrar. São experiências únicas e alegria compartilhada.

Boituva

Para as pessoas que adoram uma adrenalina precisa conhecer Boituva. O local proporciona muita aventura. Paraquedismo é uma de suas atividades principais, profissionais extremamente capacitados oferecem um momento único para saltar em queda livre de uma altura de quase quatro mil metros.

Tem também a opção de balão para ver uma paisagem natural e muito bela que a cidade de Boituva entrega.

Viaje gastando menos

Antes de comprar sua passagem para São Paulo, confira a Trivago para avaliar os valores mais acessíveis, podemos confirmar que a empresa costuma montar pacotes atraentes. Veja também a Latam passagens, pois além de qualificada, contém preços bons.

Lembre-se que pagar barato pela passagem aérea te ajuda a economizar em viagens nacionais e internacionais. Cá entre nós, gastar menos e aproveitar são duas coisas que combinam bastante, não é mesmo? Então corra e realize o seu planejamento.