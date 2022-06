3 Dicas para o homem cuidar da higiene íntima

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de junho de 2022.

Cuidar da saúde é algo muito importante, podemos afirmar que é obrigatório ter os cuidados mínimos com a saúde. Estar em dia com os exames básicos. Saber como está o colesterol, chegar com esta a pressão cardíaca a cada trinta dias são exames básicos e obrigatórios para se manter minimamente bem.

Se preocupe em realizar estes exames com certa frequência, assim você consegue garantir que sua saúde fique em dia.

Quando falamos em saúde, podemos englobar vários fatores. Manter a saúde física é de extrema importância. Porém, precisamos cuidar também da saúde mental, buscando ajuda profissional quando necessário, praticando leitura, tendo momentos de lazer, praticar exercícios, ter convívio com pessoas e se manter conectado são formas de manter a sua saúde mental em dia.

Cuidar da higiene é um hábito diário que tem grande importância num todo. Praticar ações como cortar o cabelo, manter a barba feita ou aparada, limpar os ouvidos com frequência e manter as unhas cortadas são pequenas ações que trazem grandes benefícios.

A higiene íntima também precisa ser levada em conta quando queremos ter corpo e mente sã. Cumprindo pequenas ações diárias, semanais e mensais você consegue manter sua higiene íntima em dia. Veja como.

Alguns cuidados também são necessários para que você tenha uma boa saúde física e mental. Abaixo iremos listar algumas dicas de como manter cuidar da higiene íntima e ficar com a saúde em dia. Acompanhe

Cuidados com a higiene íntima

Ter o hábito de manter pequenos cuidados com seu corpo pode trazer mais benefícios do que você imagina. Pequenas ações podem trazer grandes resultados.

Estudos indicam que a maioria das doenças nas partes íntimas dos homens são causadas por má higiene e falta de cuidados no dia a dia. Doenças como: câncer de próstata, gonorreia, condiloma acuminado (crista de galo) entre outras.

Assim, os mesmos estudos indicam que se realizado de forma correta e com frequência os homens diminuem e muito as chances de contrair tais doenças.

Para que você comece ou melhore seus hábitos. Iremos listar alguns cuidados básicos que o homem deve tomar para manter a saúde íntima em dia.

Tomar banhos diários é uma das formas mais fáceis de manter a saúde em dia. Assim, tenha este hábito diário.

Manter pelos pubianos aparados

Manter os pelos pubianos aparados, são uma forma de manter suas partes íntimas limpas, sem fortes odores e sem umidade.

Os pêlos são uma forma de manter as partes íntimas em uma temperatura adequada, evitar que doenças e sujeiras possam entrar no canal urinário entre outras funções.

Entretanto, mantê-los aparados e cortados é uma forma de deixar sua pele protegida de umidade, fungos e bactérias prejudiciais por toda região genital.

Para realizar este procedimento o homem precisa ter em mãos pequenos utensílios, como: lâmina de barbear, máquina de cortar cabelo e pelos, espuma de barbear, sabonete ou shampoo neutro.

Por se tratar de uma região delicada, o homem precisa ter cuidado durante o processo. A pele nesta região é muito fina, assim, o contato da lâmina de barbear ou lâmina da máquina de cortar cabelo deve ser feito de forma cuidadosa e devagar, a fim de evitar machucados.

Roupas adequadas

Usar roupas apertadas, frouxas ou sujas são uma forma de contrair certas doenças, causar desconforto e ainda ter sérios problemas na região pubiana.

Use calças, bermudas ou shorts do tamanho adequado e mantenha-os limpos, trocando pelo menos uma vez por dia.

Cuecas são roupas íntimas que ajudam na prevenção de certas doenças e infecções na genitália. Assim, escolha o estilo de cueca que você se sinta confortável e que não fique apertando ou causando incômodos.

Atualmente é possível encontrar diversos tipos de cuecas disponíveis no mercado. Cuecas, boxer, cueca slip e cuecas samba canção são os tipos mais comuns e mais usados pela maioria dos homens. Assim, faça o teste com qual cueca se sinta mais confortável e que não fique te incomodando durante o uso.

Cremes e hidratantes

Ao usar alguns tipos de cremes e hidratantes nas regiões íntimas é necessário tomar alguns cuidados básicos. Como por exemplo: evitar produtos e cosméticos que contenha álcool na sua composição, verificar se o produto não possui algum componente que você tenha alergia, fazer o uso correto seguindo as orientações do fabricante, se em caso de alergia, suspender o uso imediatamente, se caso persistir procurar ajuda médica especializada urgentemente.

O uso de talco em regiões íntimas pode ser benéfico quando usado de forma moderada e correta. O talco é usado basicamente para manter a pele hidratada, sem umidades e livres de fungos e bactérias. Entretanto, o uso indiscriminado pode causar alergia e irritação.

Todas as dicas que citamos acima devem ser tomados certos cuidados , antes, durante e após o uso. Garantindo assim sua segurança, saúde e bem estar ao usuário.