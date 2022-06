Como evitar as alergias respiratórias durante o inverno?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de junho de 2022.

Sabemos que o inverno começa no dia 21 de junho e com ele vem o frio e as doenças respiratórias. Em várias regiões o outono já começa a preparar as pessoas para o inverno, já que tem características semelhantes às do inverno. Em alguns locais o outono é mais frio que outros.

Para muitas pessoas o inverno é o começo de muitas crises alérgicas. De acordo com alguns especialistas as alergias são mais comuns em crianças, isso acontece porque a imunidade ainda está em fase de desenvolvimento nesse momento da vida da criança.

As crianças que têm predisposição alérgica, ter contato com alérgenos, como, por exemplo, ácaros e pêlos de animais, pode fazer com que o organismo tenha uma resposta bem exagerada. Você pode observar que as manifestações vão aparecer nas vias respiratórias ou na pele da criança. Isso vai gerar uma série de coisas, como catarro, chiado no peito, tosse e também falta de ar.

Veja abaixo três hábitos que podem ajudar a melhorar essas crises alérgicas.

Se possível deixar o ambiente bem arejado com a presença de bastante luz natural, isso vai evitar ácaros e mofos;

Retire os itens que possam acumular muita poeira, como, por exemplo, bichos de pelúcia, cortinas mais pesadas, tapetes, livros, entre outras coisas;

Caso a pessoa tenha muita alergia a animais de estimação, não deixe de forma alguma que esse animal entre no quarto da pessoa. E se possível dê banho no animal uma vez na semana.

Outra coisa bem importante é saber a diferença entre alergia, gripe ou resfriado, que acontecem com bastante frequência na infância. Falando de uma maneira geral a gripe e resfriado pode ser que a pessoa sinta um mal-estar e um pouco de febre e isso não acontece em crises alérgicas. Já a tosse e secreção são bem comuns em ambos os casos.

Vale ressaltar que para cada caso de doença respiratória há um tratamento correto. Por exemplo, para aqueles que têm asma existem remédios que ajudam a diminuir as crises e também evitar.

Já no caso da rinite, recomenda-se lavagem nasal com soro fisiológico e também o uso de antialérgicos via oral. Nos casos mais acentuados o médico também pode prescrever algum tipo de spray que contenha corticoide em sua composição para ser aplicado no nariz.

Você ainda tem a opção de tomar vacinas contra a alergia, porém o tratamento é bem demorado, pode variar entre dois e três anos. Esse tipo de tratamento é recomendado para as pessoas com quadros de alergia crônica e que não melhoram com outros remédios. Além do mais, essas injeções só são indicadas para certos tipos de alergia.

Veja quais são os principais sintomas da alergia

A aparição de espirros frequentes é o sintoma mais comum em quadros de alergia, porém existem outros sintomas comumente vistos em uma pessoa com a alergia atacada, como, por exemplo.

Corrimento pelo nariz;

Tosse seca;

Olhos lacrimejando;

Dores de cabeça.

Esses sintomas podem surgir de forma separada e como já dissemos não tem a presença de febre. Em bebê são esses mesmos sintomas, contudo neste caso é melhor que o bebê seja avaliado por um médico especialista e dê início ao tratamento adequado.

Em adultos também é recomendado a procura de um médico para avaliar melhor seu caso e como a estação ajuda muito no desenvolver dessas doenças, você também deve se agasalhar bem para ajudar a evitar, por exemplo, colocar calças e uma blusa canelada, para ficar bem quentinha, lembre-se tudo isso deve estar bem lavado, sem aquele cheiro de guardado para não piorar seu quadro.

O que fazer para melhorar o quadro de alergia respiratória?

Muitas vezes não há como evitar esse tipo de alergia, principalmente no outono e inverno onde a umidade do ar fica bem baixa, facilitando ainda mais o surgimento dessas doenças.

Veja abaixo algumas dicas do que você pode fazer para ajudar a melhorar o quadro de alergia respiratória, além de tomar remédios ou fazer tratamentos.

Beba bastante água, cerca de 1 litro diariamente;

Evite fumar ou ir a locais que tenham fumaça ou muita poluição;

Abra a janela todos os dias da sua casa para ventilar o ar;

Mantenha sua casa limpa e bem aspirada para evitar o acúmulo de pó;

Se possível prefira usar um aspirador de pó com filtro de água;

Você deve evitar carpetes e cortinas de pano, especialmente nos quartos;

Não deixe que seus animais de estimação entre no quarto em que você dorme.

Além dessas dicas citadas acima, as pessoas alérgicas devem preferir usar tecidos antiácaros para encapar as almofadas, sofá e colchões.

Como ter o diagnóstico da alergia?

O diagnóstico da alergia só pode ser dado por um clínico geral ou alergologista, baseado em sintomas e informações relatados pelos pacientes. Mas, também pode ser feito teste de alergia que são feitos em consultórios médicos e também dá para saber quais são os agentes responsáveis.

Na grande maioria o teste pode ajudar a descobrir qual é a possível causa da alergia respiratória, isso vai ajudar a pessoa evitar mais crises alérgicas.