Classificação na Libertadores e liderança em campeonatos: Palmeiras em seu melhor momento

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de junho de 2022.

Dissecamos a campanha do Palmeiras tanto na Libertadores como em outras competições

Nos últimos anos, o Palmeiras vem fazendo história tanto dentro como fora do futebol nacional. É possível afirmar tranquilamente que o clube de São Paulo é o principal time a ser batido atualmente no Brasil e na América do Sul.

Sendo assim, analisar o desempenho do Palmeiras é essencial para planejar boas apostas no futebol brasileiro atualmente, já que o clube tem dado ótimos retornos lucrativos.

Campanha do Palmeiras na Libertadores

A primeira fase do time do técnico Abel Ferreira foi espetacular. O antigo Palestra Itália foi o primeiro colocado do Grupo A, tendo conquistado seis vitórias em seis jogos disputados.

Foram marcados 25 gols e apenas cinco sofridos. Os adversários foram: Emelec, do Equador; Deportivo Táchira, da Venezuela; e Independiente Petrolero, da Bolívia. Foi o time que fez a melhor campanha, o que dá o direito de decidir em casa o mata-mata.

No sorteio das oitavas de final ficou definido que o rival dos brasileiros será o tradicional Cerro Porteño, do Paraguai.

O jogo de ida acontece em Assunção, dia 29 de junho às 19h15, horário de Brasília. Já a volta vai ser uma semana depois, em São Paulo, dia 6 de julho às 19h15, horário de Brasília.

Falando no âmbito individual, o Palmeiras também está tirando onda. O artilheiro da Libertadores é o atacante Rafael Navarro, que tem sete gols, um a mais que o vice-artilheiro, o também palmeirense Rafael Veiga. O meia já balançou as redes rivais em seis oportunidades. Navarro também é o jogador que está com o maior número de participações em gols: nove.

Palmeiras no Brasileirão

No momento em que este texto foi escrito, ao fim da 13ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras lidera de maneira isolada o campeonato, tendo 28 pontos, três a mais que o seu maior rival, o Corinthians. Ao lado de Flamengo e Atlético-MG, o Palestra é apontado hoje como o principal favorito ao título.

Recentemente, o clube assumiu a ponta da lista de favoritismo nas casas de apostas. No jogo de segunda-feira, dia 20 de junho, a equipe perdia por 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbi, até os 45 minutos. Os palmeirenses empataram e viraram para 2 a 1 em apenas seis minutos.

Destaques palmeirenses

Quando se fala do atual time do Palmeiras é quase que obrigatório citar o português Abel Ferreira. O treinador europeu é, sem dúvida alguma, um dos maiores responsáveis pelo momento positivo da equipe.

Desde a sua chegada foram cinco títulos conquistados;

Libertadores (2020 e 2021)

Copa do Brasil (2020)

Recopa Sul-Americana (2022)

Campeonato Paulista (2022)

Dentro das quatro linhas, além do meia Rafael Veiga e do atacante Rafael Navarro, outros nomes também merecem muito destaque. É o caso do goleiro Ewerton, assim como o zagueiro Gustavo Gomes, o meia Gustavo Scarpa, além dos atacantes Rony e Dudu. Estas peças são fundamentais na escalação do Palmeiras.