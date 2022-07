Montes Claros tem ofertas de passagens de ida e volta para Vitória em outubro

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 30 de junho de 2022.

A baixa temporada tem passagens de ida e volta com descontos para Vitória, São Paulo e Belo Horizonte. Bilhetes com taxas já inclusas.

A baixa temporada segue com as melhores ofertas de voos das companhias aéreas. Para quem embarca no Aeroporto Mário Ribeiro (MOC), em Montes Claros, a LATAM tem passagens de ida e volta para Vitória por R$ 853. Os bilhetes são para o mês de outubro. Todas as taxas já estão inclusas. O desembarque é no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles (VIX).

A capital capixaba, assim como Guarapari, é mais um dos locais do Espirito Santo que caiu no gosto dos mineiros. A cidade conta com várias opções de praias, casas noturnas e restaurantes. Além disso, Vitória possui fácil acesso para outros importantes destinos, como Vila Velha.

Compre passagens de ida e volta Montes Claros/Vitória por R$ 853

Também com embarque em Montes Claros, a LATAM tem como destaque ofertas de voos ida e volta para São Paulo por apenas R$ 472. As passagens são para o mês de outubro e são vendidas com todas as taxas já inclusas. O trajeto é feito sem escalas e o desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos – Governador André Franco Montoro (GRU).

Outra grande oferta com partida em Montes Claros é destino a Belo Horizonte. Na promoção da Azul, os bilhetes de ida e volta saem por apenas R$ 512. As passagens são para voos sem escala, no mês de outubro. O desembarque é no Aeroporto Internacional Tancredo Neves – Confins (CNF).

Belo Horizonte tem ofertas de voos para Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo

A nossa equipe também separou ofertas para quem embarca em Belo Horizonte. As ofertas são para o período de baixa temporada, nos meses de agosto, setembro e outubro. Os voos tem partida no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (CNF), na região metropolitana da capital. As passagens são vendidas com todas as taxas e encargos já inclusos.

A Gol tem ofertas para Curitiba e Rio de Janeiro. A promoção com destino a capital parananense tem passagens de ida e volta por apenas R$ 398. Os voos são para o mês de outubro. O desembarque é no Aeroporto Afonso Pena (CWB). Jpa as oassagens de ida e volta para a Cidade Maravilhosa saem por apenas R$ 382. Os bilhetes são para setembro, com desembarque no Aeroporto Santos Dumont (SDU).

Quem deseja embarcar para São Paulo pode aproveitar a oferta da LATAM. A companhia aérea tem passagens de ida e volta por apenas R$ 354. Os voos são para o outubro. O desembarque é no Aeroporto Internacional de Guarulhos – Governador André Franco Montoro (GRU).

Partindo de Montes Claros

Partindo de Belo Horizonte