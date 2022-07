Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de julho de 2022.

Concurso parece ser o sonho de todos os brasileiros. Mas é importante que você esteja bem preparado para qualquer tipo de oportunidade, incluindo as modalidades online. Veja alguns dos melhores sites para estudar para concurso e saiba como se preparar!

Como começar a estudar para o concurso?

Se você está pensando em concorrer a uma vaga em um concurso público, começar a estudar antes é essencial. Ele lhe dará uma melhor chance na hora de se preparar para o teste que será a primeira etapa do processo seletivo.

Já que falamos dela, a primeira etapa de qualquer processo seletivo é a prova objetiva. Para começar a estudar, é importante ter em mente que os testes possuem, mais ou menos, uma duração de 3 horas e 30 minutos. Portanto, ter um plano de estudo para cada uma das horas do teste é essencial.

Além do teste objetivo, você também pode ser questionado sobre sua experiência profissional e sobre suas qualificações acadêmicas. Por isso, é importante ter documentos que comprovem as informações que forneceu durante o processo seletivo.

Outro ponto importante é estar atento às datas das provas. As datas podem variar de acordo com o concurso público que você está tentando concorrer.

As vantagens do estudar para concurso

Buscar informações sobre o concurso a partir de sites qualificados; Acessar um grande número de materiais didáticos gratuitos disponíveis no site; Fazer seu estudo em tempo real, pois os sites oferecem conteúdo atualizado sobre os concursos; Ter acesso a uma equipe qualificada para auxiliá-lo durante todo o processo de estudo; Conhecer melhor o seu objetivo e as habilidades necessárias para alcançá-lo.

As desvantagens do estudo para concurso

Tempo necessário para realizar todos os processos de estudo; Necessidade de se dedicar exclusivamente ao estudo durante um período específico; Restrições no horário diurno ou no tempo livre; Precisa se preparar para uma prova e não apenas estudar os conteúdos; Novas informações sobre os concursos podem surgir ao longo do processo de estudo, o que pode complicá-lo.

Confira os melhores sites para estudar

Edital Concursos Brasil

Este é um site profissionalizante que oferece acesso a diversos materiais e cursos gratuitos para concursos públicos. Ele possui uma interface intuitiva, com opções de filtragem por categoria, área de concurso, ou mesmo por categorias profissionais.

Cursorama

O site oferece cursos de qualificação para concursos públicos em todo o Brasil. Você pode selecionar os Estados em que deseja estudar, o tipo de curso que deseja ter e os critérios de seleção para participar. Além disso, ele oferece um grande número de materiais didáticos gratuitos para você estudar offline ou online.

Concursos no Brasil

Este é um dos melhores sites para Concursos Públicos do Brasil. Ele possui uma grande variedade de cursos online e offline, além de um grande número de materiais didáticos gratuitos. Você pode selecionar os Estados onde deseja estudar, o tipo de curso que deseja ter e os critérios de seleção para participar.

Correio Web Concursos

Este é um dos principais sites de informação sobre concursos públicos. Ele oferece um grande número de cursos, materiais didáticos e ferramentas para concursantes. Você pode selecionar o Estado onde deseja estudar, o tipo de curso que deseja ter e os critérios de seleção para participar.

JC Concursos

O site oferece uma variedade de cursos online e offline, além de um grande número de materiais didáticos gratuitos. Você pode selecionar os Estados onde deseja estudar, o tipo de curso que deseja ter e os critérios de seleção para participar.

Concursopedia

Tem uma grande variedade de cursos online e offline, além de um grande número de materiais didáticos gratuitos. Você pode selecionar os Estados onde deseja estudar, o tipo de curso que deseja ter e os critérios de seleção para participar.

Folha Dirigida

O mais tradicional jornal de concursos no Brasil. O seu site possui uma interface intuitiva, com opções de filtragem por categoria, área de concurso, ou mesmo por categorias profissionais. Além disso, ele oferece um grande número de materiais didáticos e possibilidades de cursos através de suas empresas parceiras.

E para estudar questões específicas para concursos?

Você está no lugar certo para saber onde estudar para as questões do concurso! Nós recomendamos os melhores sites de estudos, que oferecem material de qualidade e atendem às suas necessidades. Confira!

Educa UOL

O site Educa UOL oferece um material bastante completo para concurso, incluindo materiais didáticos, testes e exercícios, além de informações sobre o processo concursal e sobre os cursos oferecidos pelo site. Ele também oferece cursos online gratuitos para concorrentes que queiram se preparar para o concurso.

Gabarite

O Gabarite é um dos melhores sites de estudos para concursos, oferecendo material completo e gratuito para concorrentes de todo o Brasil. Ele tem um grande conteúdo de vídeos, artigos e exercícios, que são divididos em temas principais (generalidades, matemática e informática, por exemplo) e específicos (questões do ENEM, por exemplo).

PCI Concursos

O site PCI Concursos oferece um material completo para concurso, incluindo materiais didáticos, testes e exercícios, além de informações sobre o processo concursal e sobre os cursos oferecidos pelo site. Através de sua Agência Digital é possível ter novidades sobre questões e novos concursos abertos mensalmente.

Prontos para começar?

As ferramentas para estudar para concursos, nós já te oferecemos. Agora é com você! Se esforce pois a concorrência é gigante. Te desejamos boa sorte nesse longo processo.