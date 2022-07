Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: da redação - 11 de julho de 2022.

As passagens são de Montes Claros até São Paulo, com voos em outubro. A oferta é da LATAM, com taxas já incluídas.

A LATAM está com uma excelente oferta para viajar entre Montes Claros e São Paulo. As passagens de ida e volta custam R$ 297 e estão com todas as taxas e encargos inclusos neste valor. O voo parte do Aeroporto Mário Ribeiro (MOC), com desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), sem escalas.

São Paulo é a maior cidade da América Latina e oferece milhares de opções para lazer e trabalho. A cidade é conta com opções de passeio que vão desde o Parque Ibirapuera ou mesmo um dia de lazer na agitada Avenida Paulista. Para quem gosta de compras, a cidade oferece produtos para todos os tipos de bolsos. São grandes lojas na 25 de Março e também na tradicional rua Oscar Freire.

Compre passagens de Montes Claros/São Paulo ida e volta por R$297

A nossa equipe também separou ofertas de voos entre Montes Claros e Goiânia. As passagens ida e volta para o trajeto entre as cidades custam apenas R$ 498. O desembarque deste voo é no Aeroporto de Santa Genoveva (GYN). O trajeto é pela LATAM e a viagem está programada para o mês de novembro.

Belo Horizonte tem ofertas de voos ida e volta para Vitória, Campo Grande e Rio de janeiro

A nossa equipe também separou promoções de passagens de ida e volta para quem embarca no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (CNF). As ofertas são para o período de baixa temporada, entre os meses de setembro e novembro. Os bilhetes são vendidos com encargos e taxas inclusas no preço final.

Para quem vai de BH a Vitória, os bilhetes de ida e volta são vendidos pela LATAM por apenas R$558. O voo tem desembarque no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles (VIX). A oferta é para o mês de outubro. Se o destino for Campo Grande, a promoção em destaque é para o mês de setembro. As passagens saem por apenas R$ 585 em voo da Gol. O desembarque é no Aeroporto de Campo Grande (CGR). Já para quem vai ao Rio de Janeiro, a Gol tem passagens de ida e volta por apenas R$ 474. A oferta é para o mês de setembro. O desembarque é no Aeroporto Santos Dumont (SDU).

Partindo de Montes Claros

Partindo de Belo Horizonte