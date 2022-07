6 Dicas para não pagar anuidade do cartão de crédito

15 de julho de 2022.

A anuidade do cartão de crédito consiste em uma tarifa que é cobrada nessa modalidade. De tal forma que muitas vezes o valor pode ficar alto e isso não é nada agradável.

Assim, você precisa buscar maneiras de evitar com que haja esse débito. Ao passo que é importante entender muito bem o processo. Então continue a leitura e conheça as dicas que preparamos no artigo.

O que é essa taxa de anuidade do cartão de crédito e como ela funciona?

Em resumo, você deve saber que a taxa de anuidade é um tipo de cobrança. Dessa forma, saiba que ela é feita pelos bancos mediante ao uso dos cartões de crédito.

Visto que as instituições financeiras dizem que a taxa serve para manter os benefícios. Que consistem em:

Acúmulo dos pontos;

Entrada nas Salas VIP;

Seguros;

Assistências (Bandeiras).

Com isso, entenda que a anuidade do cartão de crédito tem esse objetivo. Onde essa cobrança pode ser realizada a cada 12 meses (ciclo). Como resultado disso, saiba que a taxa pode ser alta em certos casos.

Conheça o período de cobrança da anuidade do cartão de crédito

A primeira dica para você é estar ciente de quando essa taxa é cobrada. Dessa maneira, compreenda que a mesma é feita no período de 12 meses. Nesse sentido, saiba que há a possibilidade de parcelamento.

Sendo que são permitidas uma faixa de no máximo 12 parcelas. Então, você recebe a primeira taxa logo na primeira fatura. Contudo, esteja ciente de que alguns bancos não efetuam essa cobrança inicial.

Entender os custos da anuidade

A anuidade do cartão de crédito pode variar bastante e isso depende do banco. De tal maneira que a categoria do cartão e sua bandeira também são elementos importantes.

Já que tudo isso faz com que você pague mais ou menos em seu cartão de crédito. Um bom exemplo é o American Express The Platinum Card. Afinal, ele traz muitas vantagens para você, porém tem R$ 1.500 de anuidade.

Enquanto que o Nubank Mastercard Gold tem poucos benefícios, embora não tenha essa cobrança. Por isso, você deve avaliar muito bem quais são as suas necessidades. E lembre-se que é fundamental que o valor caiba em seu orçamento.

Aprenda a obter a isenção da anuidade do cartão de crédito

Outra dica importante a respeito da anuidade do cartão de crédito é a isenção. Pois, compreenda que você pode solicitar isso em seu banco. Uma vez que existem setores que são próprios para essa tarefa.

Além disso, saiba que um conselho importante é fazer a concentração dos seus gastos. Fazendo a quitação de todas as faturas sem que haja nenhum atraso.

Vale destacar que bons clientes são mais valorizados. Principalmente se tiverem gastos elevados e que não sejam inadimplentes. Assim, o próprio banco oferece a possibilidade de negociar essa anuidade.

Você também deve comparar e pesquisar muito a anuidade do cartão de crédito. Já que em cada um existem bancos que cobram e outros que evitam essa taxa.

Sem dúvida, a gratuidade é muito mais vantajosa para você. Entretanto, alguns serviços podem ser deixados de fora. Ao passo que você precisa avaliar quais são as prioridades.

Vale ressaltar que o cartão de crédito pode perder alguns benefícios. Desse modo, você pode pedir uma negociação, sendo um bom argumento. Então, caso tenha notado a ausência de algum serviço fale com um atendente.

Negociar a anuidade

Seguindo nossas dicas temos a tarefa de negociar a anuidade do cartão de crédito. Dessa forma, saiba que essa ação pode ser feita por telefone. Basta verificar o número da central (atendimento) que está no verso do cartão.

Siga os seguintes passos:

Ligue para o número;

Escolha a opção “anuidade” ou “falar com um atendente”;

Solicite a isenção da anuidade;

Argumente com ele e tente receber o abono da taxa;

Caso seja necessário solicite falar com o supervisor;

Faça isso até que lhe concedam a isenção.

Aceite a proposta mais plausível em relação à anuidade do cartão de crédito

No caso de você gostar do cartão de crédito, aceite a melhor proposta na negociação. Pois, entenda que o atendente pode perguntar se deseja o cancelamento.

Assim, você só terá a escolha de aceitar alguma sugestão que o profissional oferecer. Por exemplo, você pode escolher os 75% de desconto, o que já lhe ajudará bastante.

Cancelar o cartão devido a anuidade

Caso você não queira mais essa anuidade do cartão de crédito considere cancelá-lo. Afinal, saiba que em certas situações esse é o melhor a fazer. Por certo, sempre haverá outros bancos que oferecem mais vantagens.

Sendo que temos alguns que nem fazem esse tipo de cobrança. Alguns exemplos de cartões são:

Banco Inter;

Nubank;

Digio;

Entre outros.

Portanto, busque estar ciente de tudo que é oferecido e cobrado nos cartões de crédito. Assim, você poderá fazer a melhor escolha e terá grandes vantagens. O que será muito útil para o seu orçamento.