Melhores Filmes inspirados em livros

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de julho de 2022.

Um livro pode ensiná-lo sobre muitas coisas, tanto que incontáveis histórias que foram para as telonas tiveram seus roteiros baseados em livros de ficção e não-ficção e ganharam notoriedade por suas narrativas bem construídas, desenvolvimento de personagens e diálogos inspirados.

Embora grandes clássicos da história do cinema tenham sido inspirados em livros e conquistado o público e a crítica, hoje não iremos falar sobre eles, mas de algumas produções recentes e promissoras que merecem sua atenção.

Ataque dos Cães (Faroeste)

Uma produção original Netflix, ganhadora de diversos prêmios, inclusive o Oscar de melhor direção para Jane Campion, é uma adaptação do livro The Power of The Dog, escrito em 1967 por Thomas Savage.

A trama de faroeste acompanha a história dos irmãos Phil e George, que têm a relação estremecida depois que George se casa com Rose e convida sua esposa para morar no rancho da família.

Após a mudança, Rose passa a sofrer com o abuso psicológico de Phil, e a situação se agrava quando Peter, seu filho de um antigo casamento, decide passar as férias na casa da família e entra no jogo psicológico de Phil.

“O aspecto mais interessante de O Ataque dos Cães é desafiar as convenções do gênero faroeste com um protagonista LGBT”, destaca Nathani de Souza expert em cinema Cult do Late Night Streaming.

A Última Carta de Amor (Romance)

Baseado no livro de mesmo nome, escrito por Jojo Moyes, A Última Carta de Amor narra a história de Jennifer, que sofre um grave acidente de carro que a deixa com perda de memória.

Enquanto aprende a conviver com um marido de quem não se lembra, recuperar suas memórias e entender quem é, Jennifer encontra uma caixa com dezenas de cartas de amor endereçadas a ela e assinadas com a inicial B.

Décadas mais tarde, essas cartas são encontradas por uma jornalista que decide embarcar em uma missão para descobrir a identidade do casal e se eles ficaram juntos ou não.

Vozes e Vultos (Suspense)

Para quem gosta de filmes de suspense, recomendamos o longa Vozes e Vultos, que é baseado no livro All things Cease to Appear de Elizabeth Brundage.

Na trama, Catherine é forçada a recomeçar sua vida quando o marido George recebe uma oferta para trabalhar como professor em uma universidade em Hudson. Junto com a filha pequena, o casal se muda para uma mansão antiga e assustadora que carrega inúmeros mistérios.

Era uma vez um sonho (Drama)

Quem busca um filme mais dramático, vai adorar Era uma vez um sonho, que é baseado na autobiografia de J. D. Vance.No longa, acompanhamos a história de J.D. um estudante de Direito na universidade de Yale que precisa interromper seus estudos e voltar para sua cidade natal quando sua mãe tem uma overdose.

O retorno para casa vem com a responsabilidade de enfrentar traumas do passado, como ausência do pai, desprezo da mãe, pobreza e dificuldades. O longa é estrelado por um grande elenco e dirigido por Ron Howard, que tem em seu currículo longas como Uma Mente Brilhante (2001) e O Código da Vinci (2006).