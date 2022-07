O que é Google Web Stories? – Aprenda de forma completa!

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de julho de 2022.

O que é Google Web Stories? É uma técnica de Inbound Marketing Curitiba? Eles são cards em forma de stories, parecidos com os do Instagram e tem o objetivo de melhorar a experiência de todos os usuários no momento em que usam os produtos que a internet oferece, principalmente quando usam dispositivos móveis.

Esse meio foi criado em 2011 mas teve maior repercussão em 2016, quando o Instagram o adquiriu e começou a utilizá-lo em sua página inicial. É claro que as outras redes sociais não ficaram de fora, o Facebook e até o Twitter já incorporaram essa funcionalidade a muito tempo.

Cada rede social possui o seu próprio formato de exibir seus stories, sendo amplamente utilizado e indicado, agora até mesmo o grande buscador que existe aderiu a essa febre.

Devido à grande popularidade que os stories fazem, garante ser um recurso de potencial enorme que pode ser explorado de forma ampla por empresas e criadores de conteúdos digitais.

Um relatório feito pelo próprio buscador mostra que houve um aumento de mais de 100.000 novos stories publicados de modo diário, sendo assim, mais de 6.500 domínios fizeram a utilização desse novo recurso que o Google disponibilizou desde o lançamento.

Apesar dessa ferramenta ser mais específica para dispositivos móveis, ele não deixa de lado a visualização por meio de computadores e é exibido das três maneiras existentes que são o convencional, Google Imagens e Google Discover, todos esses possuem destaques. Leia conosco e entenda melhor o que é Google Web Stories, vamos lá!

2 formas principais de usar o Google Web Stories

1. Google Discover

Ele é conhecido como uma pesquisa sem pesquisa, é a timeline de conteúdos que ficam visíveis na home do aplicativo do Google nos dispositivos móveis. Hoje em dia, é a maneira mais personalizável possível de entrega de conteúdo que o Google possui e disponibiliza.

Isso acontece porque o algoritmo é responsável por definir a partir de uma análise feita sobre o que interessa a quem posta o conteúdo. É através dessa junção muito eficiente de inteligência artificial que os conteúdos são oferecidos para seus consumidores assim que eles acessam o aplicativo.

Os conteúdos entregues possuem temperatura do tempo real no local, notícias jornalísticas e informações sobre esportes, incluindo placares de jogos anteriores e listas de quais aconteceram nos próximos dias.

De maneira geral, tudo que for de interesse do usuário e questões que ele busca diariamente serão exibidas nessa opção de story.

Para marcas dos produtos em geral, essa é uma maneira de ampliação do negócio com um potencial enorme, principalmente para algum usuário que se interessa por coisas do tipo.

2. Google Imagens

Essa nova opção também está disponibilizada para quem pesquisa alguma imagem, que nos últimos tempos vem ganhando mais incentivos de busca e recursos por parte do buscador. Existe uma SERP de imagens no Google que são os Web Stories onde os resultados da busca possuem um ícone específico para cada tema no canto inferior do lado direito.

Por que utilizar esse novo meio?

Já sabemos o que é Google Web Stories, mas e por que utilizá-lo? Como já explicamos, o formato dos stories já é um antigo conhecido do público que utiliza a internet e por esse motivo traz consigo ótimas e grandes oportunidades de engajar e conquistar um novo e grande tráfego.

Afinal, buscar stories publicados em perfis que você já segue em alguma das redes sociais já é uma prática muito comum por todos os usuários. Um exemplo disso são as pessoas que utilizam o Instagram, e todos os dias os acessos aos stories chegam a pouco mais de meio bilhão.

Então, já percebemos que usar os stories é um meio de chamar acessos, trazendo um benefício indiscutível. O formato visual que os stories possuem traz um meio de consumo de conteúdo rápido, ter essa compreensão facilita e gera mais interação com o público alvo.

Sabemos que os stories desse meio ainda são uma maneira um pouco diferente para impulsionar seus produtos ou sites, outras maneiras diferentes são os blogs que fazem um sucesso ainda muito grande em toda a internet. Não se esqueça de que o Google Discover entrega seus conteúdos de maneira muito ágil em um curtíssimo período de tempo.

Como ativar Web Stories?

Já explicamos em todo conteúdo o que são, como funcionam e qual melhor maneira de usá-los, vimos também a melhor maneira de criar impulso em suas publicações feitas nele e como aumentar o tráfego do seu site.

Agora veremos como ativá-lo e o utilizá-lo. Para deixá-lo disponível você precisa primeiro ativar e tornar visível para que o algoritmo veja, para que isso seja possível você precisa fazer uma sequência de stories seguindo as regras que o Google impõe para que haja melhor distribuição. Existem cinco passos para serem seguidos, que são:

Criação;

Verificação da indexação;

Seguimento de políticas do conteúdo;

Verificação de metadados;

Verificação de AMP válida.

Esse foi nosso artigo explicativo sobre o que é Google Web Stories, esperamos que você tenha gostado, até a próxima.