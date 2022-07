O que é CRM e para que serve? Entenda o poder da ferramenta

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de julho de 2022.

Entenda o que é CRM e para que serve uma estratégia de gestão de relacionamento com o cliente e os benefícios de um CRM de vendas.

O relacionamento com o cliente é importante em todas as fases desde a prospecção, passando pelo fechamento da venda até o serviço de suporte. Para melhorar esse aspecto é importante entender sobre o que é CRM e para que serve uma ferramenta de Customer Relationship Management.

A gestão de relacionamento com o cliente é uma responsabilidade da equipe de Vendas que inclui tanto os vendedores, aqueles que oferecem o serviço ou produto a um potencial cliente e fecham a venda, quanto a equipe de atendimento que faz o suporte no pós-venda.

Já pensou em melhorar esse aspecto da gestão do seu negócio, mas ainda está preso em processos manuais e pouco eficientes? Saiba que, de acordo com a Forbes, 70% das empresas já investem em transformação digital ou estão se preparando para isso.

Então, continue lendo o artigo e tire as suas principais dúvidas sobre o que significa CRM, para que serve e quais os benefícios o CRM pode trazer para o seu negócio e, principalmente, seus clientes.

O que é CRM?

CRM é a sigla para Customer Relationship Management em inglês que na tradução significa gestão de relacionamento com o cliente.

Essa gestão pode ser realizada por meio de um software que permite configurar e executar técnicas e estratégias desde a prospecção até o pós-venda para proporcionar a melhor experiência ao cliente.

essa forma, a plataforma registra todos os dados dos clientes, as interações durante a jornada de compra, entre outras informações, e todas são centralizadas no CRM e ficam acessíveis para a equipe.

Para que serve o CRM de vendas?

O CRM serve para facilitar o trabalho da equipe de vendas, documentando a jornada dos clientes e dando uma visão clara e objetiva sobre os leads, para que nenhuma oportunidade seja perdida, e também sobre os convertem em cliente para que eles sigam satisfeitos com sua compra.

A análise de dados coletados é muito importante para aperfeiçoar a estratégia de vendas, melhorar o atendimento ao cliente em todas as etapas e ainda ajudar nas campanhas de marketing, fornecendo informações sobre o perfil dos clientes ideais da empresa.

O CRM ainda serve como apoio para outras ferramentas e muitos softwares fornecem integrações com outros sistemas como programas de service desk e WhatsApp, por exemplo.

Dessa forma, o CRM como técnica e estratégia de gestão que orienta o planejamento de vendas de empresas e existe desde os anos 1970, foi potencializado pela tecnologia que transformou o trabalho manual em um sistema 100% informatizado.

Qual é o principal objetivo do CRM?

Agora que você sabe o que é CRM e para que serve, podemos apontar como objetivo principal da ferramenta conhecer melhor os clientes. Com isso, é possível segmentar corretamente e oferecer um atendimento personalizado que leva a satisfação e a fidelização com a empresa.

Mas além desse, outros objetivos alcançados com o uso do CRM são:

Antecipar tendências e necessidades do mercado;

Melhorar as estratégias e o número de conversões;

Diminuir o ciclo de venda e, consequentemente, o Custo de Aquisição de Cliente (CAC);

Personalizar o atendimento ao cliente;

Aumentar a taxa de retenção de clientes;

Integrar diferentes departamentos como marketing e vendas;

Otimizar a rotina dos vendedores e agentes de atendimento;

Potencializar a capacidade produtiva da empresa.

Benefícios da gestão de relacionamento com o cliente

Alcançar esses objetivos traz também benefícios vantajosos para o desempenho interno e externo da empresa no mercado. Veja quais melhorias o CRM proporciona:

1. Cria um banco de dados seguro

Ao implementar o CRM com o auxílio de um software, as empresas conseguem armazenar os dados sobre os clientes em único lugar e mantê-lo seguros do acesso de pessoas não autorizadas.

Cada informação do banco de dados relacionada aos clientes é valiosa para a estratégia adotada na prospecção e fidelização. Por isso, executar a gestão de relacionamento com o cliente com um apoio de uma ferramenta digital é tão útil.

2. Melhora o processo de pesquisa sobre os clientes

Outro benefício importante do CRM de vendas é melhorar o processo de pesquisa sobre os clientes. Com um banco de dados estruturado e centralizado, os departamentos que precisam das informações podem encontrá-las com facilidade.

Quando o CRM é integrado a uma plataforma de service desk, por exemplo, os agentes de atendimento tem acesso rápido a mais detalhes sobre a jornada do cliente, o que permite fazer uma personalização ainda melhor no pós-venda.

3. Ajuda na estratégia de customer first

A estratégia de customer first é aquela que coloca o cliente em primeiro lugar e, dessa forma, os processos são pensados para atender às suas necessidades.

Para trazer o cliente para o centro das operações, é preciso ter conhecimento sobre o seu perfil, comportamento, feedbacks sobre sua experiência e mais.

Com o CRM, é possível fazer uma análise profunda dos clientes e manter um trabalho constante que consiga antecipar mudanças no comportamento e demandas ao longo do tempo.

4. Permite acompanhar os resultados das vendas e do atendimento

O CRM também agrega outro benefício importante que é o de acompanhar os resultados das operações de venda e também do atendimento por meio de relatório gerados via software.

É fundamental analisar se a equipe está conseguindo ter um bom desempenho e se os resultados nas vendas, de retenção e na fidelização estão alcançando as metas planejadas.

5. Promove melhorias constantes no pipeline de vendas

O CRM apontou um problema em alguma das etapas do pipeline de vendas da empresa? Então, o próximo passo é estruturar uma atualização para evitar que o cliente tenha problemas ao decidir sobre a compra ou depois de adquirir o serviço ou produto.

Então, ao invés de analisar resultados no final de um ciclo de trabalho, a equipe de Vendas pode atuar mais cedo, aperfeiçoando o processo de vendas e tornando-o mais amigável para o cliente.

Encontre a solução ideal para sua empresa

Viu como é importante ter uma visão completa sobre o que é CRM e para que serve? Aproveitar esses benefícios depende de encontrar a solução que atende a necessidade do seu negócio e de estruturar uma estratégia de gestão de relacionamento com o cliente consistente.

O Zendesk Sell é um exemplo de CRM para vendas que ajuda a tomar decisões com base em dados e proporcionar melhores experiências para o cliente.

Você pode fazer um teste gratuito da plataforma e descobrir como a ferramenta pode melhorar sua prospecção e atendimento ao cliente.

Este artigo foi escrito por Douglas da Silva, Web Content & SEO Associate, LATAM da Zendesk.