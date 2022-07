O que você precisa saber antes de escolher a terapia online

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de julho de 2022.

Torne-se um consumidor informado de serviços de telepsicologia – aprenda os fatores a serem levados em consideração ao considerar a terapia online e explore recursos adicionais.

Com o clique de um mouse ou o toque de um aplicativo, você pode ter acesso instantâneo e barato a um terapeuta, ou então fazer as reivindicações de muitas novas ferramentas e tecnologias que querem levar a psicoterapia para fora do consultório do terapeuta e para qualquer local que você desejar. estão conectados à Internet. Usar a Web pode ser conveniente para muitas pessoas que se sentem à vontade usando a Internet e procurando ajuda.

Mas antes de se inscrever, fazer login e começar a conversar, há pontos a serem considerados sobre a telepsicologia.

Os psicólogos geralmente se referem a qualquer terapia fornecida por ferramentas ou dispositivos de telecomunicações como telepsicologia. Você pode ouvi-lo chamado de terapia da Web, terapia por telefone, terapia de texto ou terapia online. Sempre que você estiver interagindo com um psicólogo usando um site, um telefone ou um aplicativo móvel, poderá participar de serviços de telepsicologia.

A tecnologia pode contribuir para uma evolução na forma como as pessoas recebem psicoterapia ou trabalham com um psicólogo. Os pesquisadores estão se interessando muito por telepsicologia e telessaúde, avaliando o quão bem ela funciona, especialmente em comparação com sessões de psicoterapia presenciais e em consultório. Mas assim como a tecnologia, a pesquisa ainda é nova, e há muita coisa que a ciência ainda não sabe.

Há alguns pontos a serem considerados antes de se inscrever em qualquer serviço oferecido exclusivamente online ou por telefone.

Por que as pessoas gostam de terapia na web

A terapia pela web tem muitas promessas e oferece benefícios em comparação com a psicoterapia presencial.

Pode ser conveniente. A terapia online pode levar menos tempo longe do escritório ou do seu dia de trabalho ou se preocupar com o trânsito. Não há necessidade de viajar quilômetros para se encontrar com seu psicólogo online. Disque um número ou faça login em um site, e a sessão pode acontecer onde você estiver confortável.

Comparado à terapia presencial tradicional, às vezes pode parecer mais barato. Alguns aplicativos anunciaram preços que fornecem uso ilimitado por uma taxa semanal ou mensal. Ou a sessão online pode parecer significativamente menor do que as visitas no consultório. Se você não estiver interessado em usar o seguro de saúde para psicoterapia, isso pode ser um benefício. Mais sobre seguro e terapia online serão discutidos na próxima sessão.

A comunicação online é muito confortável para muitas pessoas, especialmente para adultos mais jovens ou para aqueles que usam tecnologia com frequência. Mais pessoas estão usando e-mail, webinars e mensagens de texto para se comunicar, e pode parecer mais confortável ou mais fácil do que conversar com alguém pessoalmente, especialmente ao revelar informações pessoais ou privadas.

Ele pode fornecer acesso para aqueles que não podem chegar a um escritório. Em algumas comunidades rurais, o consultório de psicólogo mais próximo pode estar a uma ou duas horas de carro. Algumas pessoas com doenças crônicas ou deficiências podem não conseguir dirigir ou sair facilmente de casa. Nessas situações, a terapia baseada na Web ou por telefone pode ser sua única opção de ajuda.

O que você precisa pensar cuidadosamente sobre a terapia baseada na Web

Apesar dos benefícios potenciais, os psicólogos alertam que a terapeuta pela Web pode não ser a melhor opção para todos ou todas as situações que precisam de apoio profissional. Aqui estão alguns pontos a considerar ou perguntar antes de se inscrever:

Esta é a ferramenta certa para me ajudar? A pesquisa ainda não mostrou que a terapia autônoma on-line ou via mensagens de texto é eficaz para todos em todas as situações. Alguns sites anunciam que oferecem terapia, mas essas alegações podem ser enganosas ou falsas. Por exemplo, as pessoas por trás dos aplicativos podem não ser licenciadas ou qualificadas para fornecer terapia.

O terapeuta é licenciado? O licenciamento protege você. Terapeuta e psicoterapeuta não são palavras legalmente protegidas na maioria dos estados, o que significa que qualquer pessoa pode reivindicar ser terapeuta e oferecer serviços que podem parecer terapia. Nem sempre é fácil saber que você está recebendo psicoterapia baseada em evidências.

Todos os psicólogos e outros profissionais de saúde devem ser licenciados pelo estado em que atuam. As leis de licenciamento protegem você, garantindo que apenas aqueles que são treinados e qualificados para praticar recebam uma licença. Também garante que você possa recorrer se houver problemas com seu tratamento. Antes de se inscrever em qualquer serviço da Web, descubra com quem você está trabalhando, se ele tem uma licença, onde essa licença é mantida e o número da licença. A maioria dos estados oferece um diretório online e pesquisável de profissionais licenciados em seu estado.

O psicólogo é licenciado no estado em que você mora? As licenças são concedidas por cada estado com suas próprias leis e regras, assim como cada estado determina o que os residentes devem saber para obter uma carteira de motorista. Mas, ao contrário das carteiras de motorista, que permitem que você opere legalmente um carro em todos os estados, um provedor de assistência médica se limita a fornecer serviços no estado em que está licenciado. O provedor deve ser licenciado na jurisdição onde você está localizado, e fazer essa determinação pode ser difícil se você não souber onde ele está fisicamente localizado.

O site ou aplicativo é seguro? As informações que eu fornecer permanecerão confidenciais? A psicoterapia funciona em parte porque os psicólogos garantem que os clientes tenham um espaço seguro e privado para compartilhar histórias, pensamentos ou emoções profundamente pessoais e às vezes difíceis. O que acontece e é dito em um consultório de terapia fica lá, com exceção de algumas situações. O site ou aplicativo que você usa deve, no mínimo, ser compatível com HIPAA e ter a capacidade de verificar sua identidade e a identidade de seu terapeuta.

Como você vai pagar pelo serviço? Muitas companhias de seguros cobrem o tratamento de transtornos de saúde mental e abuso de substâncias – tratamento que inclui psicoterapia presencial. Se você trabalha com um psicólogo em seu consultório, seu seguro pode cobrir a maior parte ou a totalidade da taxa, dependendo se você precisa cumprir uma franquia ou ter um co-pagamento. Os psicólogos geralmente fornecem uma fatura que você pode enviar à sua companhia de seguros para reembolso. Mas a terapia on-line ou os serviços de terapia na web geralmente não são cobertos ou reembolsáveis ​​pela maioria dos provedores de seguros. Se você planeja ser reembolsado, verifique primeiro com sua companhia de seguros. Caso contrário, prepare-se para pagar o custo total.

Mais psicólogos estão explorando sites e aplicativos online, assim como mais pacientes estão interessados ​​em usá-los. A pesquisa mostra que algumas ferramentas tecnológicas podem ajudar quando usadas em conjunto com a terapia no consultório.

Muitos psicólogos e pacientes estão achando as mensagens de texto úteis para check-ins rápidos ou lembretes. Alguns aplicativos podem ajudar a rastrear e registrar humores ou pensamentos. Webconferência e transmissão em tempo real podem oferecer continuidade quando um paciente está de férias ou não pode fazer uma sessão regular.

Há casos em que webconferência ou terapia por telefone parecem ser uma opção viável por si só para algumas pessoas. Mas, por enquanto, com a pesquisa atual e com a tecnologia atual, os aplicativos móveis e as mensagens de texto são melhor usados ​​como complemento à psicoterapia presencial.