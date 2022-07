Como se proteger da inflação: dicas essenciais

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de julho de 2022.

O Brasil tem uma relação muito sólida com a tal da inflação, desde muito tempo atrás, já era um problema muito recorrente, ignorando as suas aparições há muitas décadas, ficamos apenas com o recorte recente, onde desde a década de 60 ela vai e volta com uma grande recorrência.

A realidade, é que o povo carrega já em seu DNA os hábitos de uma população que sofre com crises inflacionárias a todo o tempo, prova disso é que somos o único povo do mundo que possui o hábito de realizar compras mensais.

Nos dias de hoje, sequer imaginamos o motivo disso, apenas continuamos fazendo, mas esse hábito foi criado justamente como uma forma de se proteger das oscilações inflacionárias que a economia brasileira sofreu nas décadas de 80 e 90.

A década de 80, é marcada justamente pela alta da inflação, ela é popularmente conhecida no país como a década perdida, que dispensa explicações, foram 10 anos, em que se colheu os frutos gerados pela dívida externa criada pelos militares que estavam no poder.

Em meados dos anos 80, ocorrem as eleições, e os líderes que assumem não conseguem lidar com os problemas internos e externos e continuam no espiral descendente, e o povo brasiliero só iria respirar aliviado após 10 anos, de 1986, foram diversos planos o Cruzado, Bresser, Verão e Collor 1 e 2, mas finalmente por volta de 94, após incríveis 10 anos de inflação subindo o plano Real chegou, e mudou completamente os rumos, estando em operação até os dias de hoje.

Por mais que a crise de inflação atual não chegue aos pés da que nosso povo já viveu, isso não significa que o problema deve ser ignorado, é perceptível por todos, o quanto os preços crescem todos os meses, principalmente de insumos básicos como carnes e combustíveis.

O IPCA que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, chegou ao número de 0,67% de inflação no mês de junho de 2022, o que comparado com os números do década de 90 não é nada, onde chegou a marca de 81 % ao mês.

Ou seja, em apenas um mês, o preço de um produto que custava R$ 10, passou a ser de R$18, no cenário atual tais números são impensáveis, mas não é por que conseguimos passar por algo pior que devemos abaixar a guarda.

Como já foi dito, as técnicas para amenizar os problemas da inflação continuam com o brasileiro, mas mesmo assim, há novas coisas que precisam ser adicionadas a esta equação para passarmos de vez com os menores impactos possíveis.

Como funciona na prática a inflação

Quem nunca ouviu a expressão “é só imprimir dinheiro que resolve a crise”?

Pois é, justamente o ato de imprimir dinheiro que gera a inflação, veja bem, o mercado funciona se regulando por si só, se há mais dinheiro em circulação, ele vai perder o seu valor, se antes você paga 1x por um produto, com a inflação ele vai subir o preço para equilibrar subindo o preço, já que o valor é o mesmo.

A medida da inflação é feita com base nos preços de determinados produtos com o passar do tempo, sendo assim, se o produto custa R$ 20 hoje, e amanhã está custando R$ 22, ele está com a inflação de 10% ao dia.

Como se proteger

Para se proteger de um problema cíclico como este, antes de mais nada é necessário saber como ele funciona e como isso te afeta, por este motivo houve esta introdução, mas agora que já compreende tudo o que é necessário é hora de partirmos para as técnicas de proteção contra a inflação.

Velhos hábitos

Não há como negar, mesmo com a queda nos índices, ainda mantemos alguns hábitos que são muito úteis para lidar com o problema, o hábito de assim que recebe o salário ir ao mercado e comprar todos o insumos do mês é muito bom, pois, ao menos a variação que vai haver no decorrer dos próximos dias não precisa mais se preocupar.

Entenda de finanças

A educação financeira é indispensável para todos, não há discussão, e ela vai ser sua maior aliada no combate a inflação, sabendo manusear o seu dinheiro vai conseguir ir muito mais longe com menores prejuízos do que a maioria das pessoas passam.

Saiba onde guardar seu dinheiro

Sempre que falamos de poupar dinheiro pensamos imediatamente em poupança. Não há problema algum com este método de rendimento e proteção. Se você ainda está na década de 90.

Por muitos anos a poupança foi a salvação do povo, mas nos dias atuais, existem opções mais lucrativas e que não sofrem com a inflação, nos anos que se passaram, a melhor forma de ganhar da inflação era guardar seu dinheiro na poupança, mas por uma série de motivos, hoje em dia, a poupança perde para inflação.