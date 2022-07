Melhores alimentos para oferecer aos cães

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de julho de 2022.

Para as pessoas com animais de estimação em casa, sabe muito bem que somente a ração do dia a dia não os satisfazem. Muitos têm o costume de dar alguns snacks como petiscos quando os amigos de quatro patas obedecem ou fazem alguma gracinha.

Porém, é possível dar outros tipos de alimentos ao longo do dia que também podem ser oferecidos em forma de petiscos e são bem mais saudáveis. Aqui neste artigo vamos listar vários alimentos que podem ser ingeridos pelos cães sem problema algum. Você sabia que assim como nós, o organismo do animal também necessita de muitos nutrientes, coisa que muitas rações parecem ter, mas na verdade não contém a quantidade certa.

Então, já que existem tantos alimentos saudáveis, porque não oferecê-los para os pets. Mas, você deve tomar muito cuidado pois existem alguns desses alimentos que podem ser saudáveis para nós humanos, pois para eles podem fazer um mal danado, como é o caso da uva.

Isso mesmo, você sabia que os cães não podem comer uva, pois são totalmente tóxicas para os animais, isso inclui a uva-passa também. Então é melhor se informar sempre que for dar algo diferente ao seu animal de estimação, hoje em dia temos a informação na palma das nossas mãos, basta você fazer uma rápida pesquisa pelo Google, que já vai obter a resposta que precisa.

Além dos alimentos saudáveis que devem ser oferecidos, para manter o bem-estar animal é preciso que você o leve com frequência ao veterinário, pois ele também pode indicar o que seu cão pode ou não, especialmente nos casos de cães diabéticos ou obesos que requer um pouco mais de atenção na hora da alimentação.

Hoje em dia há também uma grande quantidade de produtos que podem ajudar com os cuidados do seu pet, como no caso do Atlantis Ômega 3, se trata de um ômega 3 líquido que pode ser adicionado na ração deixando-a com um sabor muito mais agradável, além de prevenir alergias e coceiras, entre muitas outras coisas que vão beneficiar o seu animal de estimação.

Sabemos que não há nada mais satisfatório do que ver nossos amigos de quatro patas saudáveis e felizes, então para você poder proporcionar isso a ele da melhor forma possível, veja abaixo uma lista com alimentos que os cães podem comer tranquilamente. Leia atentamente para não perder nenhuma informação.

Maçã

A maçã conquista os animais pela sua crocância, mas você deve ter muito cuidado ao servir a fruta para seu pet, isso porque nunca deve ser oferecido a ele a fruta com sementes ou o cabinho. O ideal é que a maçã seja cortada em cubinhos e com casca, dessa forma o cão poderá se beneficiar das suas propriedades, tendo mais imunidade e sua glicemia regulada.

Pera

A pera precisa ser oferecida ao cachorro da mesma maneira que a maçã, ou seja, sem as sementes e o cabinho, cortadas em cubos e com casca. Ajuda a regular o intestino, além de ser rica em vitaminas como, B1, B2, C, A, entre outras.

Manga

Se você quer manter a longevidade do seu animal de estimação a manga é a fruta certa para isso, isso mesmo, a manga vai auxiliar no envelhecimento precoce do animal. E a fruta deve ser servida sem o caroço e sem a casca, podendo ser servida em pedaços não muito grandes.

Chuchu

Se você tem um cachorro obeso em casa e não sabe mais o que fazer para eliminar os snacks industrializados, o chuchu é a sua solução. Você pode substituir todos os petiscos industrializados por esse legume, além disso ainda vai melhorar a sua digestão. E lembre-se que você primeiro deve cozinhar o alimento e oferecê-lo sem adição de tempero nenhum.

Batata

O modo de servir a bata é igual ao do chuchu, ela deve primeiramente ser cozida, e depois ser oferecida sem nenhum tipo de tempero, ou seja, natural. A batata também é bastante indicada para os cachorros que estão iniciando uma alimentação mais saudável, isso porque ela contém bastante carboidrato.

Mas atenção a quantidade a ser servida deve ser controlada.

Brócolis

Raramente encontramos pessoas que não gostam de brócolis e com os animais também não poderia ser diferente. Esse é um legume recomendado para os cachorrinhos que já estão com a idade avançada e também para aqueles que estão acima do peso. O brócolis contém muitas propriedades, entre elas estão o cálcio, ferro e zinco.

Banana

A banana também é uma fruta bem querida pelos caninos, assim como a cenoura também. A fruta tem uma alta concentração de potássio, na qual é um excelente fonte de energia para esses brincalhões. Além disso, elas ainda ajudam a fortalecer o sistema imunológico.

Alimentos que os caninos não podem comer

Viu só, quantos alimentos podemos oferecer para nossos pets? Agora que você já sabe como manter seu animal saudável, veja abaixo uma listagem de alguns alimentos que os cães não podem comer.

Café e nada que contenha cafeína;

Uvas (inclusive a uva-passa);

Macadâmia;

Cebola;

Alho;

Abacate;

Massa crua;

Chocolate;

Alimentos gordurosos.

Esses são alguns alimentos que os cães não podem comer, existem muitos outros que você pode pesquisar facilmente na web caso tenha alguma dúvida. É sempre bom pesquisar antes de oferecer um alimento novo ao seu pet.