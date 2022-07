Cassinos online: quais os jogos que os brasileiros buscam mais

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de julho de 2022.

Os cassinos virtuais têm um leque diversificado de modalidades e ofertas esperando por seus jogadores e, se avaliarmos, veremos até que as variedades de jogo podem ser maiores do que as dos cassinos terrestres, com variantes exclusivas online.

Mas, afinal, quais são os jogos mais amados pelos brasileiros?

Continue com a gente que iremos mostrar para você!

O Brasil tem se debruçado sobre as questões relacionadas com os jogos de azar e toda essa atenção mediática acabou criando curiosidade em muitas pessoas, levando-as a aderir aos cassinos online.

Por sua vez, no mundo online, várias operadoras decidiram investir no Brasil, trazendo seus cassinos e abrindo plataformas diversificadas, que passaram rapidamente a integrar o cotidiano de nossos conterrâneos.

O fato de essas marcas apostarem fortemente no marketing e terem seus anúncios nas mais diversas plataformas, incluindo sites, blogs ou redes sociais, ajudou também a que o crescimento no número de inscritos aumentasse.

Sendo a verdadeira tendência do momento para as atividades do Brasil, os casinos online apresentam uma diversidade apelativa de jogos se destacando por suas características dinâmicas, interativas e realistas.

Ainda que a amplitude das ofertas seja efetiva, não podemos deixar de verificar que os brasileiros parecem preferir uns jogos mais do que outros, havendo uma maior procura por algumas modalidades específicas de jogo de azar.

Abaixo, você descubrirá quais são os grandes favoritos dos jogadores brasileiros nos cassinos online.

1. Slots ou caça-níquel

As máquinas de caça-níquel sempre foram um dos jogos mais reputados dos cassinos, mesmo antes da era digital.

A oferta de vários tipos de slot, incluindo com a nova tecnologia de 3D ou a variante progressiva, faz com que muitas pessoas acabem se rendendo a esse jogo.

A preferência é também justificada por haver, da parte das melhores operadoras, um investimento forte em slots variados, com inúmeras temáticas novas e também alguns clássicos.

Isso se verifica quando você acessa a lista de caça-níqueis online na Betsson, uma marca de cassino online que se destaca pela diversidade e a transparência.

Além de tudo isso, esse jogo também é um dos favoritos por ter o RTP mais elevado entre os vários jogos de cassino.

2. Pôquer

O pôquer é um dos grandes favoritos e sua popularidade cresceu mais ainda desde a introdução dos recursos streaming, que permitiram jogar em vídeo e em live.

Esse jogo é, provavelmente, o que mais figura em narrativas de filmes e seriados e transporta seus jogadores para o luxo de Las Vegas.

Entre as variantes de pôquer, destacamos o vídeo-pôquer, o Pôquer Omaha, Hold’em e Stud Pôquer.

3. Roleta

A roleta – ou, para dizer melhor – as roletas são outro dos jogos que os brasileiros apreciam.

Apreciando a aleatoriedade da sorte que permeia esse jogo, os brasileiros optam por rodar suas chances, apostando em números, cores ou par/ímpar.

O jogo surge em variados formatos nos cassinos virtuais, sendo que além das tradicionais roleta francesa, roleta europeia e roleta americana, se encontram ainda ocasionalmente versões exclusivas do online, com a roleta digital.