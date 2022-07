Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de julho de 2022.

Todo mundo adora viajar, mas nem todo mundo consegue viajar tanto quanto gostaria. Além da questão financeira, também há outros fatores, como a falta de planejamento.

E, apesar de já termos passado da metade do ano, muita gente está com a Bolsa de Viagem Personalizada aguardando e se questionando: será que ainda dá para viajar em 2022?

Por isso, neste artigo, apresentamos cinco dicas importantes para você programar uma viagem ainda para 2022.

1. Planejamento

Viajar é um projeto e por isso necessita de planejamento, apesar de nada impedir fazer uma viagem de última hora. Porém isso não funciona em qualquer contexto. Assim, é preciso levantar possíveis datas para viajar.

Planejando a viagem com antecedência você consegue comprar passagens com preço mais em conta.

Além disso, escolher o destino, reservar passagem e hospedagem, criar um roteiro para a viagem, determinar um orçamento e escolher quais roupas levar.

2. Definir o destino

Já passamos da metade do ano, então, o ideal é programar uma viagem nacional, embora não seja impossível programar uma viagem internacional em pouco tempo.

A definição do destino é importante para estabelecer um orçamento para a viagem, bem como no gasto com passagem e hospedagem.

Alguns dos destinos mais procurados aqui no Brasil são: Porto Seguro, Porto de Galinhas, Ilhéus, Jericoacoara, Fernando de Noronha, Gramado e Campos do Jordão.

A escolha do destino interfere no tamanho da sua bagagem, das roupas que irá levar e se irá utilizar uma mala ou Bolsa de Viagem Personalizada.

3. Pesquisar

Tão importante quanto planejar a viagem é pesquisar passagem e hospedagem. Apesar de na baixa estação haver mais disponibilidade de voos e hospedagem, viajar com tudo definido é mais tranquilo.

Assim, com mais tempo para organizar a viagem, é possível monitorar os preços das passagens e comprá-las por um valor mais em conta.

Por isso, após definir um destino e uma data, comece a pesquisar as passagens e a hospedagem.

4. Estabelecer um orçamento

A viagem precisa caber no seu orçamento. Logo, quanto antes determinar o orçamento para a viagem, mais tempo terá para se planejar financeiramente.

Ter um orçamento determinado para a viagem, evita gastos em excesso, pois você poderá gastar apenas o valor estipulado em seu orçamento.

Por exemplo: você pode estabelecer um valor de R$ 80,00 para gastar por dia. Sendo assim, terá que gerenciar esse valor para se manter no orçamento. Mas se você ultrapassar esse valor, precisará ajustar todo o valor restante no orçamento para não extrapolá-lo.

Assim, ao retornar da viagem, você não terá dívidas como o cartão de crédito, por exemplo.

Para economizar ainda mais com a viagem, é interessante acumular milhas. Dessa forma, cadastre-se em programas de milhagem para acumular pontos e poder trocar por passagem e hospedagem.

Também é possível juntar pontos através do cartão de crédito, desde que ele possua um programa de pontos que te permita trocá-los por milhas.

Dicas bônus

Além das dicas acima, existem outras que são essenciais para conseguir viajar ainda em 2022.

Escolha destinos locais e mais baratos.

Viagem com pouca bagagem usando uma Bolsa de Viagem Personalizada.

Pratique o slow travel, isto é, ao invés de querer explorar muitos lugares em um espaço curto de tempo, se dedique a um mesmo lugar por mais tempo.

Inclua passeios e atrações gratuitas em seu roteiro.

Faça a sua própria comida, se for possível.

Escolha hospedagens alternativas, como hostel ou couchsurfing.

Conclusão

Neste artigo, você viu que seguindo as cinco dicas importantes que foram apresentadas, é possível programar uma viagem ainda para 2022.

Para isso, é necessário planejar a viagem, escolher um destino e data, fazer reserva de passagem e hospedagem e preparar a Bolsa de Viagem Personalizada.

Além disso, é essencial estabelecer um orçamento para a viagem. Dessa forma, você pode viajar com tranquilidade sabendo que na volta não terá outras dívidas.

Também mostramos que é possível economizar nas viagens acumulando pontos para trocar por milhas, além de apresentar outras dicas como bônus. E aí, gostou das dicas?