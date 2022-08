Dicas de itens de higiene importantes para mulheres

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de agosto de 2022.

Quando falamos em higiene, as mulheres com certeza se atentam mais com isso, pois além de estar relacionada com uma boa saúde, a higiene no dia a dia também fala muito sobre a vaidade do público feminino. Por isso que as mulheres sempre buscam pelos melhores produtos para cabelo, corpos, higiene bucal e outros.

Existem alguns produtos de higiene pessoal voltados especificamente para as mulheres, como algumas linhas de shampoos, cremes ou loções. Saber escolher tais itens faz toda a diferença para manter a qualidade do seu corpo e cabelo

Pensando nisso, separamos a seguir, uma lista de itens de higiene importantes para as mulheres e que fazem toda a diferença se utilizados corretamente. Confira:

Lenços umedecidos

Muitas pessoas acham que os lenços umedecidos só servem para limpar bebês na hora de trocar suas fraldas. Porém, isso não é verdade. O lenço umedecido para uma mulher pode ser extremamente importante, para manter durante o dia, a higiene de sua vagina melhor e mais segura.

Além de usar diariamente, ter o costume de se limpar com lenços umedecidos em dias de menstruação te mantém mais limpa e confortável, independente do tempo que ficar fora de casa. Por isso, sempre carregar um pacote desses na sua bolsa é um bom costume de se pegar, para ficar mais à vontade e com sensação de liberdade até mesmo “naqueles dias”.

Absorvente

Falando naqueles dias, os absorventes também são itens que não podem faltar na gaveta íntima de uma mulher. Isso porque esse item te fará se sentir mais limpa e confortável em dias de menstruação.

Uma das melhores vantagens dos absorventes, é que eles conseguem se adequar com diferentes calcinhas que você costuma usar e, além disso, você encontra estes produtos na versão comum e na noturna, que é ótima para quem possui um fluxo maior e tem receio de manchar roupas no decorrer do dia.

Sabonete líquido íntimo

Os sabonetes íntimos são ótimos para tratar o PH vaginal da mulher, mantendo ele equilibrado e contribuindo para evitar infecções comuns que podem aparecer na parte íntima da mulher.

Diferente dos sabonetes em barra comuns, esses voltados para a higiene íntima, conseguem dar mais frescor ao longo do dia para a área íntima completa da mulher, dando mais sensação de limpeza e conforto, por mais que você passe horas fora de casa.

Desodorante em barra

Os desodorantes em barra para o público feminino, são melhores e mais vantajosos. Primeiro, porque eles criam uma capa protetora mais resistente nas axilas da mulher, podendo evitar suor e o mau cheiro por até 24 horas. O segundo motivo é que ele evita que surjam manchas nas axilas com o tempo, o que alguns desodorantes em aerosol podem causar.

Aquela sensação de axilas escuras que as mulheres se incomodam podem nunca aparecer se você optar pelo desodorante em barra. Mas, se atente, claro, para escolher uma marca boa e renomada no mercado.