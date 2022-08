Dicas de sucos de frutas diferentes

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de agosto de 2022.

Se hidratar de formas diferentes sempre faz bem, para sair um pouco do padrão de consumir somente água mineral. Algumas comidas e bebidas conseguem ser super saborosas por mais que sejam saudáveis e, um exemplo disso são os sucos naturais de frutas.

Na maioria das vezes, as pessoas optam pelos sucos de laranja, limão, morango, dentre outras frutas mais convencionais. Porém, ousar às vezes e contar com a criatividade na elaboração desses sucos pode fazer toda a diferença e te proporcionar sabores únicos.

Veja a seguir algumas dicas de sucos diferentes de frutas para você se deliciar de uma forma simples e saudável. Confira:

Suco de laranja com morango

Esse suco é super refrescante e delicioso. Para prepará-lo, você vai precisar de:

● Morangos a gosto;

● Suco de 2 laranjas;

● Açúcar cristal ou adoçante a gosto.

Modo de preparo

Inicie congelando a quantidade de morangos que desejar. Em seguida, na hora do preparo do suco, bata o suco de laranja coado com os morangos congelados. Adicione até a metade da taça e complete com gelo. Aguarde alguns instantes que as cores das frutas se separam, criando um visual bonito e sofisticado no suco.

Suco de maracujá com creme de leite

Por mais que pareça algo diferente, um suco de maracujá com creme de leite fica delicioso e refrescante. Para esse suco, você vai precisar de:

● 4 maracujás;

● 1 caixa de creme de leite;

● 3 xícaras de água;

● Açúcar ou adoçante a gosto;

● Gelo a gosto.

Modo de preparo

Inicie o preparo colocando a polpa dos maracujás no liquidificador com a água e bata rapidamente. Após isso, passe o suco pela peneira e volte para o liquidificador. Adicione o creme de leite e o açúcar. Bata novamente e sirva com bastante gelo.

Suco de melancia, morango e hortelã

Para esse delicioso suco, você vai precisar de:

● ¼ de melancia;

● 8 morangos;

● Folhas de hortelã a gosto;

● Gelo a gosto.

Modo de preparo

A melancia é uma fruta com muita água, por isso, se dá bem na maioria dos sucos. Para isso não tem segredo, basta bater a melancia com o morango e a hortelã no liquidificador com 1 copo de água. Em seguida, coe o suco e sirva em um copo com bastante gelo.