Melhores jogadores das seleções do Grupo C da Copa do Mundo

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de agosto de 2022.

Quem quer fazer apostas online na Copa do Mundo precisa ficar de olho no grupo C. Esse grupo contém os dois últimos melhores jogadores do mundo eleitos pela FIFA, assim como uma das seleções favoritas ao título e elencos muito equilibrados.

Para analisar o grupo, um bom caminho é observar os melhores jogadores de cada seleção, explorando como eles podem ajudar suas equipes. Veja quais são os craques de cada país.

Argentina — Lionel Messi

A Argentina não conquista a Copa do Mundo desde 1986, quando um camisa 10 encantava o planeta quando vestia a camisa alviceleste: Maradona. Mais de 30 anos depois, outro argentino é tido como uma lenda do futebol, e é a maior esperança para trazer o título para o país: Lionel Messi.

Messi, que outrora já anunciou sua aposentadoria da seleção, mas voltou atrás na decisão, vive um dos seus melhores momentos com a camisa argentina, principalmente pela conquista da Copa América na casa do maior rival.

Além disso, esta pode ser a última Copa do Mundo de Messi, algo que pode motivar o craque a ter o melhor desempenho possível.

México — Guillermo Ochoa

São poucas as seleções da Copa do Mundo que tem o goleiro como o melhor jogador; o México é uma delas. Os Astecas poderiam ter os atacantes Raúl Jiménez ou Alexis Vega como craques, ou o meio-campista Hector Herrera, mas quando o Mundial começa, Guillermo Ochoa se torna um dos melhores goleiros do mundo, e o título de melhor da equipe se torna justo.

Esse fato não é comprovado cientificamente, nem com prêmios que o certifiquem, mas pergunte a qualquer um, principalmente aos brasileiros, e você verá que Ochoa e Copa do Mundo é um casamento quase perfeito.

Polônia — Robert Lewandowski

Dizem que uma das únicas infelicidades da carreira de Lewa é não ter nascido em um país com mais tradição no futebol. No entanto, esse goleador se sente bem com a camisa polonesa, e os torcedores da seleção agradecem por ter esse atacante no comando da equipe.

Lewandowski pode transformar a Polônia em uma surpresa nas apostas esportivas da Copa do Mundo, afinal, é isso que esperamos do melhor jogador do mundo pela FIFA.

Arábia Saudita — Salem Al-Dawsari

A Arábia Saudita é um país extremamente rico, e grande parte da população tem acesso ao luxo, como carros caros e jogos de cassino. Entretanto, alguns se aventuram no esporte.

É bem verdade que o talento com a bola nos pés não é um dom dos sauditas, porém, vez ou outra, algum destaque aparece. Salem Al-Dawsari é um desses, longe de ser um craque mundial, mas é aquele que traz maior esperança para o seu país no quesito futebolístico.