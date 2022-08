Melhores jogadores das seleções do Grupo E da Copa do Mundo

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de agosto de 2022.

Quem quer fazer apostas esportivas na Copa do Mundo 2022, precisa ficar de olho no Grupo E. Este é o único grupo do torneio que contém duas seleções campeãs do mundo: a Alemanha e a Espanha.

Além dessas seleções gigantes, o Grupo E da Copa do Mundo conta com Japão e Costa Rica, que também prometem incomodar nesse torneio. Cada uma dessas seleções tem um jogador de confiança, que pode desequilibrar as partidas a qualquer momento. Veja agora quais são os melhores de cada país.

Espanha — Pedri

A Espanha já teve dias melhores no futebol, principalmente em 2010, quando venceu a Copa do Mundo na África do Sul. Com o passar dos anos, a Fúria foi perdendo força e precisou de uma renovação.

Pedri é o jogador que estampa a revolução que aconteceu na Seleção Espanhola; com menos de 20 anos, o garoto já conseguiu conquistar o prêmio Golden Boy e assumiu protagonismo em suas equipes, tanto no Barcelona, quanto com a Espanha.

Se Pedri chegar em forma para a Copa do Catar 2022, a Espanha poderá sonhar alto.

Alemanha — Manuel Neuer

Manuel Neuer foi, por muito tempo, o melhor da posição, assumindo esse posto de maneira quase incontestável. Atualmente, o goleiro não é mais unanimidade no mundo, mas debaixo das traves alemãs, Neuer é praticamente insubstituível.

A soberania de Neuer no gol alemão é tão grande que ele consegue deixar Ter Stegen no banco de reservas, outro que ocupa uma vaga na prateleira dos melhores goleiros do mundo.

Japão — Takumi Minamino

Apostar no Japão na Copa do Mundo é como tentar tirar a sorte grande em um cassino virtual. A equipe terá a dura missão de tentar passar de fase em um grupo que tem Alemanha e Espanha, duas seleções completamente renovadas.

Mas se tem alguém que pode fazer as expectativas se reverterem a favor do Japão, esse é Minamino. O camisa 10 da equipe era uma das melhores peças de reposição de Jurgen Klopp no time do Liverpool, e agora terá a chance de ser uma das referências no time do Monaco. Sua maior missão em 2022 é fazer com que o Japão não vá tão cedo para casa.

Costa Rica — Keylor Navas

Em 2014, a campanha na Copa do Mundo realizada pela Costa Rica surpreendeu a todos nas apostas online. Os centro-americanos foram os primeiros colocados em um grupo que tinha Itália, Inglaterra e Uruguai.

O grande nome da Costa Rica naquele Mundial foi Keylor Navas, que se transferiu para o Real Madrid após o torneio e ganhou três Champions League com o clube.

Na Copa do Mundo de 2022, a Costa Rica já não é mais a mesma, mas Navas continua sendo um ótimo goleiro e é a maior esperança para a sua seleção.