SENAI e Unilever PRO promovem curso online e gratuito para donos de restaurantes e empresários do setor food service reduzirem o desperdício de alimentos nos estabelecimentos

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de agosto de 2022.

Conteúdo faz parte da grade da Universidade do Restaurante, parceria com a Unilever PRO e Unilever Food Solutions, trazendo técnicas desde planejamento e lista de compras até treinamento de equipe e armazenamento dos insumos

Com o objetivo de auxiliar empreendedores no segmento gastronômico sobre o desperdício de alimentos, o SENAI, em parceria com a Unilever PRO e Unilever Food Solutions, oferecem oferecem o curso online e gratuito “Como evitar o desperdício de alimentos”, que pode ser acessado pela plataforma Univerdade do Restaurante.

Em 2011 a FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) já apontava que cerca de 30% de todos os alimentos produzidos no mundo eram desperdiçados, o estudo da época sugeriu que esse montante chegava a 1,3 bilhão de toneladas. E em 2021 a atualização desses dados é ainda mais alarmante, por exemplo, no Brasil, onde a fome afeta 14 milhões de pessoas, estima-se que são desperdiçadas 22 bilhões de calorias por ano, valor nutricional suficiente para sustentar mais de 11 milhões de pessoas, o que reduziria o percentual de famintos a 5% ou menos.

Quando esse recorte é reportado para o setor de food service há um resultado ainda pior. Todos os dias os restaurantes do mundo todo jogam fora toneladas de alimentos. A porcentagem de desperdício global em restaurantes fast food, por exemplo, gira em torno de 9,55%, e, em restaurantes que oferecem serviço completo, esse valor sobe para 11,3% de toda a comida preparada, segundo dados do WRI Brasil, instituto de pesquisa que transforma grandes ideias em ações para promover a proteção do meio ambiente.

Restaurantes: desperdício também significa mais custo

Por isso, para quem já empreende e para quem está planejando abrir um negócio no ramo alimentício, principalmente um restaurante, é necessário ter em mente algumas técnicas de especialistas para diminuir e evitar o desperdício de alimentos. Com isso, o curso “Como evitar o desperdício de alimentos”, disponível na Univerdade do Restaurante, discute o tema e traz ensinamentos indispensáveis.

O módulo mentorado pelo SENAI tem o tema “Desperdício de alimentos” possui 6 aulas de 5 minutos cada. Com elas é possível aprender técnicas de conservação de alimentos, seja por fermentação, altas ou baixas temperaturas, adição de açúcar e até com uso de embalagens apropriadas. Assim, o empreendedor terá informações mais concisas para utilizar no seu estabelecimento.

A Universidade do Restaurante Unilever é um desdobramento do Programa de Higiene e Segurança Unilever PRO, lançado nos últimos meses, que traz uma solução para dar suporte a empresários, empreendedores e comerciantes de diversos estabelecimentos – não apenas restaurantes – para criarem um ambiente seguro para seus clientes e colaboradores, colocando em prática novos protocolos e práticas de higiene e desinfecção em seus comércios. O site do Programa traz mais informações para os interessados em aderir ao Programa de Higiene e Segurança Unilever PRO.

Sobre a Unilever PRO

Unilever PRO está, desde abril de 2018, investindo em tecnologia de ponta para oferecer as melhores e mais seguras soluções de limpeza profissional para negócios de diversos segmentos. Os produtos da linha profissional Unilever estão disponíveis para atender a demanda de lavanderias, restaurantes, bares, serviços de limpeza e conservação, hotéis, motéis, consultórios e prestadores de serviços em geral. Muitas das fórmulas imbatíveis das marcas mais renomadas do Brasil, como OMO, Comfort, Brilhante e CIF foram aperfeiçoadas para proporcionarem performance máxima aos negócios que prezam pelo desempenho de seus serviços, higiene dos seus estabelecimentos e saúde dos seus colaboradores. https://unileverpro.com.br/