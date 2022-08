Os grupos mais fortes da Copa do Mundo no Ranking da FIFA

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de agosto de 2022.

Se você é mais um dos muitos que gostam de se divertir em sites de apostas, pode achar seu entretenimento em jogos de cassino. Porém, imaginamos que em ano de Copa do Mundo, não deixará de aproveitar todas as apostas em um dos maiores campeonatos de futebol do mundo.

Se esse é o seu caso, também deve estar de olho nos grupos da Copa do Mundo. Uma das melhores dicas para analisar as chaves, é observar as posições das seleções no ranking da FIFA, que determina a qualificação de cada país com base em seus resultados.

Para te ajudar, vamos te mostrar como os grupos da Copa estão em relação ao ranking, atribuindo a média de cada seleção presente; vale lembrar que quanto menor for a média, mais qualificado é o grupo, segundo a Federação Internacional.

Grupo F — Média de 20

Podemos dizer que esse é um dos grupos mais equilibrados da Copa do Catar 2022. Isso acontece, pois as duas seleções europeias não estão vivendo seus melhores momentos, casos de Bélgica e Croácia. Em contrapartida, Marrocos e Canadá estão em fases boas e as equipes podem chegar muito motivadas para o torneio.

É possível que algumas surpresas aconteçam no grupo, então é bom ficar de olho.

Grupo G — Média de 19,25

O Brasil é um dos favoritos da Copa do Mundo? Sem dúvidas que sim, isso é o que todas as casas de apostas mostram. No entanto, no seu grupo, qualquer deslize pode ser fatal, pois a Seleção Brasileira vai enfrentar Suíça, Sérvia e Camarões.

Os europeus podem não estar no primeiro pelotão de forças do futebol local, mas ambos têm elencos qualificados; Camarões já viveu dias melhores no futebol, principalmente com o craque Samuel Eto’o, mas ainda contam com a forte imposição física africana para buscar alçar voos maiores.

Grupo E — Média de 18,25

O grupo E da Copa do Mundo é o único que contém duas seleções campeãs mundiais: a Alemanha (4) e a Espanha (1). Logo, em tese, era para ser um grupo fácil, não forte.

Acontece que essas seleções estão em processo de reformulação, atingindo bons resultados recentes, mas vindo de um período anterior um tanto quanto conturbado. Essa pressão por ter que mostrar um bom futebol no momento mais crucial do futebol pode favorecer a Costa Rica e o Japão, que podem não parecer ameaçadores, mas vão brigar firme por uma vaga na próxima fase.

Grupo B — Média de 14,75

Esse é o grupo da Copa do Mundo que apresenta o maior equilíbrio, pela forte rivalidade entre algumas das seleções do grupo. O valor de elenco da Inglaterra foge um pouco do padrão dos rivais Estados Unidos, País de Gales e Irã, mas o futebol que eles têm apresentado deixa o páreo um pouco mais evidente.

Historicamente, os iranianos não incomodam tanto em Copas do Mundo. Com isso, espera-se que as apostas esportivas no Mundial estejam mais focadas nas outras três seleções do grupo.

Veja a média dos outros grupos da Copa do Mundo

Os outros grupos também têm seleções qualificadas, mas o equilíbrio é um pouco menor. Veja a média das outras chaves: