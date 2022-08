Montes Claros tem voos ida e volta ainda mais baratos para São Paulo: apenas R$ 229

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 8 de agosto de 2022.

Voos são para o período de baixa temporada, quando as companhias aéreas oferecem ainda mais descontos. Taxas já estão inclusas.

O viajante que embarca no Aeroporto Mário Ribeiro, em Montes Claros, continua com ótimas ofertas de voos para São Paulo. A LATAM está com promoção de passagens para a capital paulista por apenas R$ 229. A oferta é para o mês de outubro e conta com todas as taxas e encargos já inclusos nos bilhetes.

São Paulo é mais um daqueles destinos que dispensa apresentações. A cidade, além de um importante polo de negócios, se tornou um grande centro turístico. São Paulo tem se destacado com várias opções de lazer, que contemplam desde passeios gratuitos a parques como as mais completas casas noturnas. São atrações para todos os públicos e bolsos.

Compre passagens ida e volta Montes Claros/São Paulo por apenas R$ 229

Para quem embarca no terminal, outras duas opções de passagens para o período de baixa temporada chamam atenção. Os voos de ida e volta para Uberaba são vendidos por R$ 724. Já as passagens para Brasília por R$ 751. Todos os bilhetes são para os meses de agosto, setembro e outubro deste ano. Eles são vendidos com as taxas já inclusas.

Belo Horizonte tem ofertas de voos para São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro

A nossa equipe também separou excelentes ofertas de voos para quem embarca em Belo Horizonte. A LATAM tem passagens para São Paulo por apenas R$ 323. Os voos são para o mês de outubro, com desembarque no Aeroporto de Congonhas (CGH). Todas as taxas e encargos estão inclusas nos preços dos bilhetes.

Outros destaques são as promoções da Gol para o mês de outubro. A companhia aérea tem ofertas de voos ida e volta para Curitiba por apenas R$ 416 e para o Rio de Janeiro por apenas R$ 478. Vale lembrar que todas as ofertas são para o período de baixa temporada, entre os meses de setembro e outubro deste ano. Os bilhetes não são válidos para os feriados e finais de semana deste período. Todas as taxas e encargos estão inclusos no preço final das passagens.