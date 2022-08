Como avaliar o preço de venda de uma empresa? Veja os 3 principais métodos

Compartilhe Facebook

Você sabe quanto custa o seu negócio? Como agregar valor a ele? E como avaliar o preço de venda de uma empresa? Existem diversos métodos para calcular o valuation de uma organização, mas independentemente do escolhido, alguns aspectos impactam diretamente o valor final de compra e venda.

É primordial aprender sobre avaliação de empresa para venda. Afinal, o cálculo do valuation é necessário para outras situações cotidianas, como pedido de empréstimo e aplicação de capital por investidores.

Aproveite este texto para tirar as suas dúvidas sobre quais elementos mais impactam o valor final de um negócio e quais são os métodos de valuation mais utilizados no mercado.

Avaliação de empresa para venda: como funciona?

Antes de aprender a avaliar o preço de venda de uma empresa, é de suma importância entender sobre o que é valuation e para que serve.

Valuation, escrito em inglês, é a avaliação econômica e financeira de um negócio. Ele é feito por especialistas nas áreas de finanças e contábeis e inclui muitas variáveis.

O valuation, na prática, depende da capacidade de uma empresa em gerar lucros no futuro. Afinal, quem quer comprar um negócio que não ofereça um bom rendimento com o passar dos anos?

Saber como avaliar o preço de venda de uma empresa ajuda a entender a saúde financeira e a força da marca perante os clientes e o mercado. Quer descobrir? Continue a leitura e veja quais elementos mais influenciam o valor de compra e venda de uma companhia.

Aspectos essenciais para o cálculo do valuation

O valor final da avaliação de empresa para venda está atrelado a vários aspectos objetivos, como a análise financeira, e subjetivos, como a força da marca.

Por isso, para aprender a avaliar o preço de venda de uma empresa é essencial entender quais aspectos mais impactam o cálculo do valuation e como eles podem aumentar o valor do seu negócio.

Lucratividade

Aos olhos dos investidores, esse fator é o que mais impacta o valor de compra e venda de uma empresa. Eles querem saber a projeção de lucro futuro para saber se vale a pena investir dinheiro (e tempo) em determinada organização.

Para não ter sustos, é indicado que o empresário mantenha a contabilidade da empresa em dia, organizada.

Crescimento empresarial

Atrelado à lucratividade, o crescimento também é analisado pelos investidores. Por isso há tanta diferença na hora de calcular o valuation de uma empresa em crescimento, estável ou em queda.

Uma dica é estabelecer dois valores: o preço de venda antes e durante o crescimento da receita empresarial para obter o melhor valor final.

Independência dos ativos

Quanto mais independente dos ativos uma empresa for, mais alto será o preço de venda final. Por que?

O valor de uma empresa não pode estar ligado apenas à quantidade de ativos que ela possui (estrutura, equipamentos, móveis, maquinários, estoque). Isso pode significar que ela está a um passo de falir e ter como única opção de sobrevivência a venda de seu patrimônio.

Controle dos passivos

Outro ponto que impacta diretamente o processo de avaliar o preço de venda de uma empresa é o controle e a identificação dos passivos. Eles são as dívidas, o saldo devedor da organização, como as dívidas trabalhistas, tributárias, fiscais, empréstimos etc.

É normal uma empresa ter passivos, mas é preciso estar atenta a eles. Antes de começar um processo de venda, é necessário pesquisar e organizar todos os passivos da organização para que ela não seja desvalorizada perante o mercado.

Ou acabe esquecendo de incluir algo que pode gerar frustração (e desistência) dos investidores durante a negociação.

Variedade de clientes

A atratividade pela compra de um negócio também se dá pela variedade de clientes. Ou seja, se a empresa tiver clientes espalhados por todo o país ou ainda do mundo, melhor.

Isso reduz o risco de investimento. A ideia é nunca ter apenas um cliente que seja responsável por mais de 5% do faturamento da empresa. Afinal, se ele desfazer o negócio, a companhia tem chances de ver seus faturamento e crescimento caírem.

Força da marca

Como está o relacionamento com os seus clientes? Eles confiam na marca? Eles voltam a comprar com a sua empresa? Eles se sentem valorizados, ouvidos e reconhecidos pela organização?

Mas, como analisar esse aspecto durante o cálculo do valuation? Por ser um fator mais subjetivo, que depende do olhar de quem avalia, é necessário recorrer a análises do mercado e sua amplitude geográfica, a capacidade de alavancagem da empresa, entre outras.

É importante ter em mente que quanto melhor o relacionamento com o cliente, maior será a força da marca perante o mercado.

Longevidade do negócio

É possível também avaliar o preço de venda de uma empresa pela longevidade do negócio.

Esse aspecto inclui a capacidade de gerar lucro e de se manter competitivo no mercado. Porém, ter um negócio lucrativo não quer dizer que ele tenha vida longa. Não adianta ter alta rentabilidade durante o primeiro ano e depois não conseguir manter o ritmo de faturamento.

Uma organização que apresenta longevidade, tem um baixo nível de risco de investimento e isso valoriza o preço de compra e venda de uma empresa.

Como avaliar o preço de venda de uma empresa?

Agora que você já entendeu quais são os principais fatores que impactam o valor final de uma empresa, deve estar se perguntando “como avaliar minha empresa para venda?”.

Abaixo vamos explicar quais são os três métodos mais usados para o cálculo do valuation. Porém, é importante destacar a importância do suporte de um assessor financeiro especializado em fusão, aquisição e valuation.

Como vender uma empresa? O assessor especializado em M&A, com experiência no mercado e bons contatos com potenciais investidores, assume o papel de consultor em todo o processo de venda do negócio. Portanto, a negociação se torna mais profissional, ganha maior credibilidade no mercado e garante um valor justo de compra e venda para ambos os lados envolvidos.

Fluxo de caixa descontado : é o método mais utilizado no mercado. Ele realiza uma projeção de fluxo de caixa livre nos próximos anos, descontando os riscos inerentes ao negócio, e calcula o valor atual da empresa.

Múltiplos de mercado : também bastante comum no mercado, esse método compara o desempenho econômico-financeiro de um negócio com outras empresas do mesmo segmento. Os múltiplos usados para calcular o valuation são EV/EBITDA (Enterprise Value/EBITDA) e P/L (Preço/Lucro).

Valor patrimonial : esse método calcula o valor líquido gerado por um negócio desde o seu surgimento, descontando os passivos da empresa. Ou seja, ele se baseia no Balanço Patrimonial e é utilizado, normalmente, para empresas com queda de faturamento ou falência.

Percebeu que a resposta para “como avaliar minha empresa para venda?” é ampla e possui diversos caminhos para chegar ao valor final de venda, certo? Por isso, ressaltamos a importância de contratar um profissional qualificado e experiente para que a venda não apresente prejuízos financeiros e nem à imagem da marca e de seus sócios.

Saber como avaliar o preço de venda de uma empresa é essencial para adotar estratégias que valorizem o negócio e honre todo o trabalho executado para manter a companhia em funcionamento.

Fonte: Capital Invest, consultoria com quase 20 anos de experiência em assessoramento financeiro em compra, venda e avaliação de empresas.