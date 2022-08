Como aprender um novo idioma?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de agosto de 2022.

Descubra como falar outra língua sem sair de casa

Aprender um novo idioma, para muitas pessoas, não é uma tarefa fácil de ser realizada. Através do avanço tecnológico, da globalização e das mídias sociais, as línguas estrangeiras estão cada dia mais presentes no cotidiano.

Atualmente, a importância do inglês no local de trabalho é nítida. Briefing (resumindo/resumo), deadline (prazo) e background (plano de fundo) são só algumas das diversas palavras presentes no vocabulário profissional.

A necessidade de entender termos como esses tem gerado uma busca grande por um aprendizado de um novo idioma, principalmente o inglês.

A língua inglesa é o idioma mais procurado para aprender nos dias atuais. O espanhol e o alemão ocupam a segunda e terceira posição, segundo o site Via Carreira.

Como posso aprender um novo idioma?

Graças à internet, muitas pessoas não sentem a necessidade de iniciar um curso pago para aprender um novo idioma. Muitas delas estudam em casa de maneira fácil, flexível e confortável.

Falar o idioma desejado é o que mais motiva as pessoas a aprendê-lo, sendo assim, é através da conversação e da escuta que se deve iniciar.

Normalmente, procura-se desenvolver a escrita para começar a se comunicar no novo idioma, mas não adianta saber gramática se não consegue aplicá-lo no seu cotidiano.

Assistir séries, filmes ou desenhos animados na língua estrangeira é a melhor forma de se adaptar àquele idioma. Aproveite para ver uma produção que você já conhece e tenha em mente o que é conversado.

Ouvir diálogos do dia a dia fará com que você identifique frases usadas também com seus amigos e familiares. Ouça e repita palavras, gírias e estruturas comuns sempre que puder. Anote-as para não esquecer.

A prática de conversação leva ao conhecimento possibilitando a ampliação do vocabulário. Sendo assim, a repetição oral ou escrita do que você aprende é muito importante.

Alguns aplicativos podem contribuir para o seu desenvolvimento na nova língua. Eles te ajudarão a praticar a conversação, a escuta e a escrita através de vários exercícios, além da tradução pelo smartphone.

Melhores aplicativos para aprender idiomas

Duolingo

O Duolingo possui atividades interativas para falar, ouvir e escrever no idioma que você preferir. Esse aplicativo funciona como um jogo educativo, sendo usado por crianças, adultos e pessoas de maior idade.

BBC Learning English

Essa plataforma permite que muitos estudantes e professores conheçam mais da língua inglesa com notícias e curiosidades em inglês. Traz, assim, aprendizado e informação.

HelloTalk

O HelloTalk é uma rede social, onde você conversa com pessoas do mundo todo que falam o idioma que você pretende aprender. Dessa forma, elas conhecem também a sua língua, como uma troca de conhecimento.

How To Say

O How To Say funciona como um dicionário eletrônico, possibilitando que todos aprendam e memorizem o vocabulário de muitos idiomas.

Através desses apps, é possível aprender, e muito, como se comunicar numa língua estrangeira. Por este motivo, é necessário dedicar-se a esses estudos, mesmo que em poucas horas do dia.