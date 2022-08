Dreamlight Valley: Disney pretende lançar concorrente de The Sims

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de agosto de 2022.

Disney planeja lançar simulador gratuito e inspirado no seu universo em 2022

Dreamlight Valley é o vilarejo onde todos os personagens da Disney residem junto com os jogadores. Já imaginou acompanhá-los em histórias e aventuras? O novo jogo da Walt Disney World, que te permite viver momentos mágicos, será lançado em 2023.

A PlayStation já disponibilizou o trailer de Dreamlight Valley no YouTube. Desenvolvido pela Gameloft, o jogo será compatível com Mac, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Jogando minigames, explorando o universo e participando de narrativas, será possível navegar desde missões fantásticas até pescaria e culinária.

Após perderem suas memórias, as criaturas dos famosos filmes precisam de ajuda para recuperá-las. A amnésia foi causada por um evento chamado The Forgetting, onde plantas tenebrosas possuíam o solo.

Construindo um personagem, suas roupas, personalidade e aparência, o usuário pode viver a experiência do simulador. A criação e decoração de casas e interiores também é possível, tornando acolhedor o espaço do jogador.

O modo free-to-play possibilita acesso gratuito ao game, assim como a interação com outros participantes online.

Dreamlight Valley pode substituir o The Sims?

The Sims é uma coleção de jogos que simulam a vida real. Através dele, muitas pessoas podem criar seu próprio ambiente (casa, apartamento e sítio, entre outros) e múltiplos personagens.

A criação de casais (independente de gênero) e famílias é muito comum entre os fãs do jogo. Seus pacotes de expansão permitem viver universos diferentes, como ilhas paradisíacas, metrópoles e boates.

Crianças, adolescentes, adultos e até idosos estão presentes entre os personagens jogáveis.

Segundo a Electronic Arts (EA), desenvolvedora de games, The Sims 4 alcançou mais de 36 milhões de pessoas no ano de 2021. Visto que Dreamlight Valley está prestes a ser lançado, é pouco provável que substitua tão rápido um jogo com tantos fãs desde 2000.

Há uma grande probabilidade de que os fãs dos Sims se encantem por Dreamlight e vice-versa. Ambos os universos coincidem, porém, possuem também suas características únicas.

Referência: https://br.ign.com/disney-dreamlight-valley/97966/news/disney-dreamlight-valley-simulador-gratuito-da-disney-e-revelado