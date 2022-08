Apostas esportivas: O que são?

Compartilhe Facebook

* Por: Redação - 14 de agosto de 2022.

A nova sensação do momento são as apostas esportivas, elas já estão por todos os lados, em times de futebol, patrocínios em campeonatos e até na UFC. Mas, você sabe o que elas são? Pode parecer simples, porém o universo das apostas é muito mais complexo e cheio de várias coisas diferentes.

Se quer entender melhor como funciona, relaxe aí na sua cadeira e siga conosco. Vamos tirar as principais dúvidas que encontramos entre os não jogadores pela internet. Assim, você pode desmistificar que as apostas são algo perigoso. No final das contas, apostar em seu esporte favorito é pura diversão!

Qual é o melhor site de apostas esportivas?

Essa é uma pergunta difícil de responder, porém temos algumas pistas de por onde começar. Mais do que nada você vai querer um site reconhecido pelo público das apostas. Somado a isso vai ter que entender se um site é certificado ou não.

Estes certificados são oferecidos por alguns países que têm uma tradição nos jogos online e que oferecem uma segurança aos apostadores de que tudo será revisado e controlado constantemente.

Entre os mais falados sempre temos 4 principais sites e talvez é por onde você pode começar a fazer seus investimentos. Estes são:

Bet365

Betfair

Sportingbet

Betano

Qualquer um que escolher, pode ter certeza de que vai estar nas mãos certas nas suas jogadas. Uma coisa legal para os novatos é que todos oferecem Bónus de Boas vindas para iniciar os investimentos com valor duplicado.

É possível ficar rico com apostas esportivas?

Essa é uma pergunta das mais esperadas. Obviamente, que é muito mais complexa do que isso. Em um lugar onde você ganha dinheiro é, sim, uma chance de fazer alta grana e possivelmente ficar rico.

Porém, é importante ter em mente que isso é um investimento a longo prazo e é preciso aprender muito para conseguir ganhar uma grana estável. Para ficar rico, depende de habilidade, muita estratégia e uma pitadinha de sorte.

O que significa +1.5 em apostas?

Quando você entra em um site pode ser confuso pela quantidade imensa de mercados que serão ofertados. Para quem está acostumado a uma aposta simples onde decide o ganhadores, se deparar com mercados de escanteios, handicap e flutuação de odds pode parecer fora do comum.

O que acontece nas casas de apostas é uma incrementação de como se aposta em algo, isso, para que seja mais interessante e que possamos ter mais vantagens na hora de apostar.

Em geral, temos nos mercados uma modalidade que é mais/menos ou under/over. Este seria uma aposta em uma quantidade para mais ou para menos de certo valor. Por exemplo, podemos apostar que o são paulo ganhará do flamengo com uma quantidade de 2 gols ou mais. Assim o mercado seria o over gols.

O 1,5, 2,5,3,5, ou seja meio ponto, aparece porque seria um problema caso o são paulo faça 2 gols exatos. Isso iria dizer que ambos os resultados estão corretos. Assim, o +1.5 significaria:

+: Para mais ou under

5: mais de 1 gol, caso faça 1 você não ganhará a aposta.

Como viver de apostas?

A melhor maneira de viver de apostas é sem dúvida encarar como um trabalho. Onde você analisa e tem horas de investimento e horas de estudo. Vale sempre a pena ter em mente que não é um trabalho exato e dependerá do quanto você tem para investir.

Sem falar que é essencial estudar muito sobre o mercado e sobre a competição que você se especializa.

O que é ser um trader esportivo?

Trade é a modalidade de apostas mais conhecida e difundida atualmente, isso porque é o formato mais indicado para quem quer se profissionalizar. O trader esportivo é uma forma de aposta baseada na bolsa de valores. Diferentemente das apostas clássicas, ele opera com a alta e a baixa das cotações, sendo um especialista em comprar e vender palpites.

Onde apostar?

Existem 3 possíveis lugares para se apostar. No modo online terá todas as casas de apostas disponíveis dependendo do mercado e estilo de jogo que tenha. Outra possibilidade são as bolsas de apostas onde você irá realizar a jogada do trader.

Por último, o único meio físico de apostas é as casas lotéricas. Nesse local você pode apostar de maneira presencial e decidir os resultados. O único problema é que as possibilidades são reduzidas e não há promoção e bônus de boas-vindas

Como estudar para fazer apostas esportivas?

Existem milhares de cursos por aí e você pode escolher o que mais lhe agradar. Esta seria a maneira paga de resolver esse assunto. Porém, outra forma é acompanhar sites especializados que vão oferecer algumas dicas e direcionamentos para que entenda melhor as casas de apostas.

Um site que promete muito esse ano é o Apostas.com, saindo fresquinho no mercado e com o objetivo de centralizar toda a informação importante. Você vai poder realizar seus estudos e comparar os melhores sites para não deixar de fora nenhuma possibilidade de ganhar mais!