Como usar o cartão de crédito de forma segura na internet?

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de agosto de 2022.

As compras on-line são uma ótima maneira de comparar preços, encontrar pechinchas e economizar dinheiro de qualquer lugar com uma conexão de dados móveis ou de internet. Mas à medida que sua popularidade aumentou, também aumentaram os riscos, com mais e mais pessoas tentando enganá-lo com seu dinheiro ou roubar os detalhes do seu cartão. Felizmente, se você seguir algumas regras simples, poderá ter uma experiência de compra online segura.

Além de realizar compras com segurança você consegue encontrar na internet uma corretora de criptomoedas se você deseja adquirir um sistema de investimento futuro. Essa alternativa é muito segura para ganhos.

Veja abaixo algumas de nossas dicas:

Dicas de segurança para compras online

Estas são algumas maneiras realmente simples de fazer compras on-line com segurança que você pode usar todos os dias:

Pesquise varejistas on-line para garantir que sejam legítimos.

Verifique se o site é seguro.

Conheça seus direitos e a política de devoluções da empresa.

Mantenha o software e a proteção contra vírus atualizados e use senhas fortes para contas online.

Não use wi-fi público. Sua conexão de dados padrão é mais segura.

Pague usando um cartão de crédito . Você terá mais proteção. Ou use serviços online como o PayPal – para que os golpistas não consigam obter seus dados bancários.

Seja esperto. Se um acordo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.

Pesquise o site e o vendedor

Existem milhares de sites de compras na internet, muitos com milhares de vendedores independentes. A maioria deles é perfeitamente legítima, mas detectar os fraudulentos exige um pouco de pesquisa.

Se você estiver usando um site que não usou antes, pesquise-os on-line para ver se eles têm algum feedback negativo. Para vendedores independentes em um site, sites virtuais mais conhecidos são mais confiáveis, mas ainda podem ser vulneráveis ​​a ataques de pharming. Você pode descobrir mais sobre isso mais tarde.

Como saber se um site é seguro?

Coloque os dados do seu cartão apenas em sites seguros. Procure os seguintes sinais para saber que está comprando com segurança.

Esteja ciente de que isso significa apenas que o site é seguro, não que o vendedor seja honesto.

Símbolo de cadeado

Deve haver um cadeado na barra de endereço ao lado do endereço do site.

Endereço do website

Isso deve começar com https://. O ‘s’ significa seguro.

Barra de endereço verde

Em determinados navegadores e sites, a barra de endereço ficará verde.

Certificado válido

Se você clicar no símbolo do cadeado ou apenas à esquerda da barra de endereço, deverá ver informações no certificado do site.

Isso deve informar quem registrou o site. Se você receber um aviso sobre um certificado, evite o site.

Há várias coisas que você pode fazer para se manter seguro online.

Verifique se o software e a proteção antivírus estão atualizados. As atualizações geralmente contêm alterações que ajudam a proteger você e seus dispositivos contra golpistas e criminosos online.

Sempre escolha senhas fortes para suas contas online, usando uma combinação de letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Usar uma frase ou sentença é uma boa prática.

Segurança wi fi

Verifique se a conexão com a Internet que você está usando é segura.

Não use wi-fi público em cafeterias, shopping centers e outros locais para:

loja online usar internet banking ou qualquer coisa que exija que você envie informações pessoais. Isso ocorre porque o wi-fi público geralmente não é seguro. Isso significa que qualquer informação que você enviar enquanto estiver conectado a essas redes pode ser acessada por fraudadores.

Até mesmo seus dados móveis comuns são mais seguros do que o wi-fi público.

Proteger-se ao pagar é muito importante. Você pode perder um pouco de dinheiro se comprar de um vendedor falso. Mas você pode perder muito, ou até mesmo tudo, se seus dados forem roubados.