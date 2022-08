Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 15 de agosto de 2022.

Ofertas de voos são para o período de baixa temporada e contam com todas as taxas e encargos já inclusos no preço final das passagens.

Quer viajar? O período de baixa temporada é o ideal para quem deseja visitar outros destinos pagando muito pouco. E quem está em Montes Claros pode aproveitar excelentes promoções de voos de ida e volta. As passagens contam com ótimos descontos e são vendidas com taxas e encargos já inclusos.

A oferta para São Paulo é um dos destaques. A LATAM tem promoções de passagens de ida e volta para a capital paulista por apenas R$ 246. Os voos são para o mês de setembro. O trajeto é feito sem escalas com desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos – Governador André Franco Montoro (GRU).

Compre passagens ida e volta Montes Claros/São Paulo por apenas R$ 246

Vale lembrar que todas as ofertas são para o período de baixa temporada. Os descontos são para os meses de setembro, outubro e novembro deste ano. As promoções não são válidas para os finais de semana e feriados. As taxas e os encargos estão inclusos no preço final dos bilhetes.

Belo Horizonte tem voos promocionais para São Paulo

A nossa equipe também separou ótimas ofertas para quem está em Belo Horizonte. A LATAM está com excelentes ofertas de voos para quem deseja embarcar para São Paulo durante o período de baixa temporada. A companhia aérea tem passagens de ida e volta por apenas R$ 294. Os voos são para o mês de setembro. O trajeto é feito sem escalas.

Outra excelente oferta para quem está na capital mineira e deseja ir para São Paulo é dos voos com desembarque em Guarulhos. A promoção da Gol tem passagens de ida e volta por apenas R$ 298. A promoção é para o mês de novembro.