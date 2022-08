Tecnologia pode evitar que seu carro seja roubado

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de agosto de 2022.

Adquirir um veículo nem sempre é fácil. Dependendo do modelo, do tamanho e das comodidades oferecidas pelo carro, o valor do bem pode ser muito alto. E não há nada mais desesperador do que juntar suas economias para comprar um carro e perde-lo sem chances de recuperação.

Para ter um pouco mais de tranquilidade, o ideal é não dispensar um seguro. O serviço, no entanto, não impedirá que seu carro seja roubado ou furtado, apenas irá ressarcir o valor que você investiu no bem. Ao contratar um seguro, muitas coisas são levadas em conta para avaliar quanto você deverá pagar pelo serviço. Um dos pontos de destaque é se o modelo do seu carro está entre os mais procurados pelos criminosos. Os veículos que mais atraem os ladrões são o Ford Ka, Chevrolet Onix, Renault Sandero, VW Gol e Hyundai HB20. E também há plataformas de rastreamento por satélite, como www.trackingfox.com/hidden-gps-tracker/, que detalharemos aqui.

É interessante comparar esta lista com a dos veículos mais segurados, ou seja, quais os modelos de carros que mais possuem seguros. São eles: Hyundai HB20, Chevrolet Onix, Toyota Corolla, VW Gol e Renault Sandero. Curiosamente, o Ford Ka, que lidera a lista dos mais visados pelos criminosos, ocupa apenas a oitava posição quando se considera os modelos mais segurados. Há ainda o ranking dos modelos segurados que são mais roubados: Hyundai HB20, Chevrolet Onix, VW Gol, Fiat Palio e Renault Sandero. Os dados são da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), referentes ao primeiro semestre de 2020.

Ainda que seja muito importante fazer um seguro de seu veículo, há mais alguma forma de se proteger contra furtos e roubos? A resposta está no rastreamento GPS.

A tecnologia permite que o proprietário do carro seja capaz de monitorar seu bem. Neste ramo se destacam o mencionado Tracking Fox e a www.gpswox.com. As empresas oferecem o serviço de rastreamento para empresas e particulares. A TrackingFox possui um equipamento discreto, que pode ser adaptado a qualquer carro produzido a partir de 1996 e atua em mais de 30 países. Com a GPSWOX, o cliente terá um software que funciona na maioria dos equipamentos, de fácil instalação e que pode ser acessado até mesmo em smartphones. O proprietário que adquirir estes produtos, consegue, em tempo real, monitorar a posição de seu veículo, usando apenas seu celular.

Qualquer movimentação incomum será percebida imediatamente pelo dono do veículo, permitindo mais chances de evitar um furto ou ainda, garantindo melhor possibilidade de recuperar o bem extraviado. O equipamento de rastreamento GPS, ao ser percebido pelos criminosos leva muitas vezes à desistência do roubo, uma vez que se torna inviável levar um carro que fornecerá informações sobre sua posição em tempo real.

Os proprietários de veículos sabem muito bem como é temer que seu bem seja levado por criminosos. Descobrir que a tecnologia está proporcionando cada vez mais formas de proteção é um grande alívio. O rastreamento GPS tem se tornado cada vez mais comum, o que inibe a ação de criminosos e garante mais segurança ao utilizar o carro no cotidiano.