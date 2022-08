Conheça algumas dicas para abrir o seu negócio

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de agosto de 2022.

Caso o seu objetivo seja tornar-se um empresário, e conquistar a tão sonhada independência financeira. Quer descobrir algumas dicas para abrir a sua empresa? Afinal, não basta apenas querer tirar os planos do papel. Conhecer sobre a sua área de atuação e sobre o mercado também é essencial.

É necessário desenvolver habilidades sobre gestão e planejamento para impulsionar o seu negócio. Há quem acredite que é tão trabalhoso abrir um negócio, que muitas pessoas acabam desistindo antes mesmo de tentar. Entretanto, com disciplina, organização e foco é possível ter sucesso na sua carreira de empreendedor.

Confira a seguir!

Desenvolva o seu projeto

Primeiramente, você precisa definir no que você vai investir. Isso significa que você precisa saber qual ramo de atuação e o que você pretende oferecer para seus consumidores? Qual a dor que você pretende resolver?

Se você quer iniciar um novo negócio, é necessário que você tenha um ponto de partida. E não se preocupe se você for alterado durante o caminho, isso faz parte do processo. Conforme você for desenvolvendo seu projeto, ficará mais fácil continuar as etapas para abrir seu negócio.

Estude o seu mercado de atuação

Se você já sabe em que vai investir, qual a área de atuação, o próximo passo é entender sobre o mercado. É fundamental que você tenha conhecimento sobre o mercado para que você consiga levar sua empresa para frente. Confira algumas dicas que podem te auxiliar:

Conheça pessoas que trabalhem na área em que você deseja atuar;

Identifique quais são os prós e contras da área;

Utilize as redes sociais para entender o seu público-alvo.

Identifique suas metas

Agora que você já conhece o seu mercado de atuação, analise onde você quer chegar? O que você deseja alcançar? É essencial definir as metas desde o início e sempre voltar a revisá-las. Isso porque serão essas metas e objetivos que farão com que você tenha foco e determinação para alcançar o seu propósito.

Identifique qual será o seu investimento

Saiba o quanto você pode investir para tirar aquela sua ideia do papel e montar o seu negócio. Quando você define um investimento e trabalha com ele, tudo se torna mais organizado e fácil de entender e ainda será possível definir se um empréstimo empresarial vai ajudar a impulsionar seus planos. Lembre-se que o seu retorno financeiro pode não ser imediato. Na maioria das vezes não é.

Capital de giro

Existem várias formas de conseguir capital de giro e uma delas é através da solicitação de crédito para empresas. Pesquise e compare as opções do mercado. Atualmente as fintechs têm ofertado modalidades atrativas, como a CashMe que é especialista em empréstimo como garantia de terreno ou imóvel.

Questões burocráticas

As burocráticas são fundamentais para fazer o seu negócio dar certo. Já que você precisará abrir uma empresa, formalizar, conseguir um alvará, ter CNPJ e etc. Para te ajudar nisso, separamos um pequeno passo a passo:

Contador

Muitos documentos são necessários para abrir um negócio. Por isso é importante que você conte com a ajuda de um contador para te ajudar nesse processo, ele possui todo o domínio técnico para te indicar o melhor sistema tributário de acordo com o tipo de negócio.

Contrato social

Você vai precisar produzir um contrato social para registro no Cartório de Pessoa Jurídica ou na Junta Comercial. Um advogado também pode te ajudar a montar o contrato, explicando tudo que você precisa saber.

CNPJ

Após registrar sua empresa, o próximo passo é conseguir um CNPJ. Depois do passo anterior, você receberá o NIRE – Número de identificação de Registro de Empresa. Com ele você poderá ir até a Receita Federal para obter o seu CNPJ.

Alvará da Prefeitura

O alvará permitirá que sua empresa funcione de fato, sem maiores complicações. Você consegue um na prefeitura da sua cidade, levando os seguintes documentos:

Formulário disponibilizado pela prefeitura;

Endereço aprovado por consulta prévia;

Cópia do CNPJ;

Cópia do contrato social;

Laudo dos órgãos de vistoria.

Cresça junto com o seu negócio

Se adapte a sua nova rotina. Revisite seu plano de negócios, seus objetivos e metas. Faça as alterações que forem necessárias para a sua empresa continuar crescendo e prosperando.

Siga seus objetivos com convicção. Você vai ver como é satisfatório vencer todos os obstáculos e conquistar o seu propósito de vida. Procure ajuda, pense com cautela, tenha disciplina, foco e busque conhecimento.