Pesquisa de potencial de mercado: o que é e como fazer?

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de agosto de 2022.

A Pesquisa de Potencial de Mercado avalia o mercado em que a empresa atua e pode comprar quanto ela consegue produzir dentro desse cenário.

Todo negócio precisa de um plano de ação. E pensando nisso, a pesquisa de potencial de mercado é o primeiro passo de qualquer planejamento estratégico.

Com ela você vai enxergar o cenário do seu nicho, possibilitando estratégias assertivas que vão aumentar ae competitividade do seu negócio.

Para que serve uma pesquisa de potencial de mercado?

A pesquisa de potencial de mercado avalia o posicionamento estratégico do nicho de mercado em que você vai atuar. Ela permite ver a relação entre capacidade de produção e de compra do nicho em questão.

Ela pode ser feita para gestão de países, cidades e bairros e não somente para empresas.

A avaliação de concorrência é uma ótima prática, pois vai mostrar entre outros pontos, as brechas de oportunidades que estão disponível num determinado segmento.

Digamos que você abriu uma empresa e precisa começar a pensar no inbound marketing dela. Você procura por empresas de desenvolvimento web e essa empresa pede um escopo dos seus produtos para desenvolver seu projeto web. Essa análise de concorrência é essencial para que seu site seja assertivo.

Dessa forma, você vai conseguir se destacar como a melhor solução para entregar aquele produto ou serviço para determinada fatia de mercado que se propôs a atender e que validou com sua pesquisa prévia.

Objetivos de uma pesquisa de potencial de mercado?

Podemos verificar que esse potencial de mercado deva ser avaliado à partir de duas perspectivas distintas:

Capacidade de Produção x Capacidade de Venda

Mensuração de Recursos Financeiros

As visões seguem lado a lado, já que não é possível crer que um possível segmento tenha verba para comprar, mas sua empresa não tem recursos para produzir.

E do mesmo modo, não adianta sua empresa produzir muito e o mercado não ter dinheiro disponível para comprar.

Descobrindo um Potencial de Mercado

Entender seu mercado é primordial para avaliar como ele pode ser engajado e explorado. Uma pesquisa de potencial de mercado vai lhe trazer inteligência competitiva, mostrando de forma transparente como é o cenário onde ela vai atuar.

Metrificar quem é o público alvo de um negócio e quanto ele quer investir por um produto é algo uma informação valiosa para o sucesso da sua jornada.

Como calcular potencial de mercado?

Ter em mente que perceber o cenário vai ajudá-lo a focar e priorizar o público alvo que deseja interagir. Para isso, será necessário fazer alguns questionamentos básicos, como:

Posso atingir quantos consumidores?

Quanto seu mercado pode gastar?

Quanto eu consigo atender?

Conhecendo esses pontos, diversos insights vão surgir para melhorar a sua estratégia.

Avaliar o seu mercado é primordial para entender onde sua empresa vai atuar e esse posicionamento estratégico. É fundamental entender a capacidade do mercado e confrontar isso com seu potencial de produção.

Com esses dados em seu plano de marketing digital, você vai visualizar melhores canais de vendas, tráfego e com isso vai construir um inbound marketing mais assertivo para o seu negócio.

Dicas para pesquisa de potencial de mercado

Sua pesquisa deve enxergar todos os pontos que serão utilizados na estratégia de criação de suas peças de marketing, criando assim uma proposta clara do seu mercado de atuação.

Entre as dicas essenciais para ver o potencial de uma empresa, podemos citar:

Delimitação do raio de atuação

Conhecimento profundo do perfil do seu cliente

Obter dados do mercado

Conclusão

A pesquisa de potencial de mercado joga um holofote em uma questão importante: como seu mercado recebe novidades? Com essa percepção em mãos, você pode pensar no planejamento de suas ações e assim medir seus resultados sem erros, o que será essencial para aumentar os lucros do seu negócio, seja a curto ou longo prazo.