Confira neste guia quem tem direito a cidadania estrangeira e quais os documentos para solicitação

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de agosto de 2022.

Cada vez mais brasileiros estão em busca da cidadania estrangeira. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, 47% dos jovens entre 15 e 29 anos deixariam o país se pudessem, pelos mais variados motivos.

A dupla cidadania é o principal mecanismo para isso, concedendo ao cidadão brasileiro os mesmos direitos e deveres de qualquer cidadão estrangeiro. Dessa forma, a integração dele num país estrangeiro é facilitada em diversos níveis.

Mas como funciona a nacionalidade estrangeira para brasileiros? Prossiga com a leitura do artigo e veja agora!

O que é e como funciona a cidadania estrangeira?

“4,2 milhões de cidadãos do Brasil vivem em outros países, o que significa que 2% dos brasileiros não moram aqui.” (fonte: Ministério das Relações Exteriores)

A cidadania estrangeira se trata da possibilidade do brasileiro de conseguir a titularidade em outra nacionalidade. Esse procedimento é legalizado pela Constituição Federal e é permitido para qualquer cidadão brasileiro.

O que costuma ser feito é a dupla cidadania, que se trata da possibilidade de ser titular em duas nacionalidades. Dessa forma, é possível manter a cidadania brasileira e garantir outra de forma concomitante.

Como funciona a cidadania estrangeira?

O processo para a obtenção da dupla nacionalidade é burocrático e oneroso, pois cada país estabelece as suas exigências. O básico para conseguir é que atenda a uma das três condições para a conquista da cidadania no exterior:

Descendência sanguínea

Casamento

Moradia por tempo mínimo no país

Os primeiros trâmites podem ser iniciados no consulado do país no Brasil ou no país de destino. O primeiro é mais burocrático, mas o segundo é mais custoso, pois há os custos com passagem, hospedagem, certidões e taxas.

Quem pode solicitar a nacionalidade estrangeira?

Para entender como funciona a nacionalidade estrangeira para brasileiros, é importante compreender as três condições básicas para a sua conquista!

Descendência sanguínea

A primeira opção é o direito de sangue: filhos, netos e bisnetos tem o direito a requerer a cidadania no país de origem dos seus descendentes. O grau de parentesco exigido varia de país para país.

Casamento

Após alguns anos de casamento com um cidadão estrangeiro, é possível entrar com o pedido de cidadania no exterior. Em geral, o prazo mínimo é de 3 anos de casamento, mas também varia de país para país.

Moradia legal por tempo mínimo

Caso more no país estrangeiro há vários anos, você tem o direito de solicitar a dupla cidadania nele. Em geral, o período mínimo de moradia para poder exigir o direito é de 6 anos de residência.

Quais são os países que permitem a dupla nacionalidade?

São vários os países que permitem a dupla nacionalidade, sendo alguns exemplos:

Albânia

Armênia

Austrália

Áustria

Alemanha

Bangladesh

Bélgica

Bulgária

Canadá

Chile

Colômbia

Dinamarca

Espanha

El Salvador

Equador

Egito

Estados Unidos da América

França

Fiji

Filipinas

Grécia

Hungria

Irlanda

Israel

Itália

Islândia

Entre outros países que permitem a dupla nacionalidade!

É possível a perda da nacionalidade brasileira?

A perda da nacionalidade brasileira é possível sim em países que não permitem a dupla cidadania. Dessa forma, para adquirir a cidadania estrangeira, é necessário renunciar à sua nacionalidade originária.

E também são muitos os países que podem levar à perda da nacionalidade brasileira!

Quais são os documentos para solicitar a cidadania estrangeira?

Para iniciar o processo de dupla nacionalidade, é necessário primeiro verificar as condições do país de destino e se você atende aos requisitos. Depois de definida a sua situação, você deve buscar o máximo de documentos possível, começando por:

Certidão Negativa de Naturalização (CNN), que é emitida pelo Ministério da Justiça

Certidão de nascimento atualizada , que deve ser do requerente

Certidão de nascimento do descendente naturalizado

Certidão de óbito , caso o descendente esteja morto

Certidão de casamento , caso seja uma dupla cidadania por casamento

Todos os documentos podem ser obtidos em cartórios físicos e online!

Conclusão

Como pode ver, a nacionalidade estrangeira para brasileiros pode ser um processo burocrático, mas também muito vantajoso. São inúmeras as vantagens de solicitar a cidadania estrangeira, podendo ser citadas:

Mais fácil de estudar fora

Mais chances de ser contratado numa empresa estrangeira

Mais simples de conseguir uma moradia

Permite viajar mais tranquilamente

Permite que utilize do sistema de saúde e de outros benefícios sociais do país

Então, se você já tem o interesse prévio em conseguir a cidadania estrangeira, comece o processo de obtenção agora!