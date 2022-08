Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de agosto de 2022.

Usuários que costumam postar os seus conteúdos em diversas redes sociais geralmente precisam de uma “mãozinha” na hora de salvar os seus vídeos, principalmente aqueles provenientes da rede social TikTok. Isso porque, ainda que o TikTok ofereça a opção de baixar os vídeos publicados em sua plataforma, eles saem com uma marca d’água que pode ser desconfortável para alguns visitantes e seguidores. Logo, torna-se necessário encontrar um site para baixar vídeo do TikTok que ofereça a opção de remover essa marca e fazer com que os vídeos fiquem mais “agradáveis” aos olhos de quem os visualiza.

Ter um site para baixar vídeo do TikTok é ainda mais interessante se levar em consideração que o Instagram já demonstrou que dá preferência aos conteúdos em vídeos, portanto, ter esse tipo de formato na sua rede social é de suma importância para fazê-la crescer. Sendo assim, temos que é possível aproveitar os vídeos do TikTok para postá-los nas demais redes, como Instagram, Twitter e Facebook. No texto a seguir, iremos falar um pouco mais sobre as opções de sites disponíveis para baixar vídeos do TikTok, portanto, para saber mais e tirar todas as dúvidas, continue lendo e descubra tudo que separamos sobre este tema.

É possível baixar vídeos diretamente do TikTok?

O TikTok é hoje uma das redes mais populares do mundo. Tanto a sua plataforma amigável quanto os recursos disponibilizados por ela fazem com que grande parte dos usuários opte por produzir os seus conteúdos nela, ao invés de outras redes. Contudo, existem usuários que optam por produzir o seu conteúdo tanto no TikTok quanto nas demais redes sociais, de modo a aproveitar os vídeos que foram criados nela e postar no Instagram, Facebook, etc.

Logo, essa possibilidade faz com que muitos usuários se perguntem se é possível baixar vídeos diretamente do Tiktok. Respondendo ao questionamento, saiba que sim, é possível fazer isso e a própria plataforma do aplicativo disponibiliza o recurso para baixar vídeos pelo TikTok. Nesse caso, é importante destacar que todos os vídeos baixados pela rede social possuem uma marca d’água, que pode atrapalhar na hora de postar em outras redes. Se você se incomoda com essa marca d’água, é interessante optar por um site para baixar vídeo do TikTok. Caso a marca d’água não o incomode, basta seguir os passos adiante para baixar os seus vídeos pelo TikTok:

Acesse o vídeo que quer baixar e em seguida clique no botão compartilhar (o botão está localizado na parte direita da tela e possui o símbolo do WhatsApp ); Clicando no botão de compartilhamento, você será redirecionado para uma nova página, onde é possível visualizar diversas opções para o compartilhamento do vídeo; Na nova página, clique na opção “salvar vídeo” e aguarde enquanto o aplicativo baixa o conteúdo para o seu dispositivo.

Site para baixar video do tiktok

Como dito anteriormente, o download de vídeo utilizando a plataforma do TikTok faz com que ele tenha uma marca d’água, portanto, trata-se de uma opção indicada para quem não liga que isso aconteça. Se você deseja baixar sem a marca d’água, pode contar com a ajuda do site para baixar vídeo do TikTok conhecido como sssTikTok, que pode ser acessado através do link: (ssstik.io/pt).

Além de remover a marca d’água, você pode utilizar qualquer navegador para baixar os seus vídeos. O passo a passo é simples e se assemelha bastante com o passo a passo anterior. Nesse caso, basta:

Copiar o link do vídeo que quer baixar (caso não saiba fazer isso, basta voltar no tópico anterior); Acessar o site para baixar vídeo do TikTok sssTikTok; Colar o link do vídeo no local indicado na plataforma; Selecionar o formato e a qualidade; Finalizar e selecionar a opção: “download media”.

Com isso, o arquivo será baixado no dispositivo e você poderá usá-lo como quiser.