Teve o cartão clonado? Saiba o que fazer para evitar esses prejuízos

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de agosto de 2022.

Embora seja uma situação extremamente desagradável e preocupante, as chances de ter o cartão clonado têm se tornado cada vez maiores.

Isso ocorre porque uma das maneiras mais frequentes para clonar um cartão é através do phishing. Isto é, uma fraude eletrônica em que golpistas roubam dados principalmente por meio sites falsos, SMS ou e-mail.

De acordo com uma pesquisa realizada em 2020 pela companhia de cibersegurança Axur, o Brasil foi a nação campeã em vazamento de dados. O levantamento apontou 45,4% do total de casos registrados internacionalmente como responsabilidade do país.

Contudo, existem algumas maneiras para evitar esse tipo de prejuízo, então é essencial identificar os sinais de clonagem. Ademais, ter conhecimento de como prosseguir diante dessa situação é fundamental.

Meu cartão foi clonado: o que fazer nesse caso?

Com o aumento do número de empresas que oferecem cartões com facilidade, cresceu também o número de usuários que passaram a usar essa ferramenta como meio principal de pagamento.

Dentre as diversas maneiras de se descobrir que o cartão foi clonado, notar movimentação estranha de notificações e perceber cobrança de gastos que não são reconhecidos na fatura são as principais.

Nesse caso, as providências tomadas mantêm basicamente o mesmo padrão, independente da instituição bancária ou bandeira do cartão. Observe o que fazer:

Entre em contato com o banco e peça cancelamento ou bloqueio do cartão; Avalie a fatura do seu cartão e identifique as movimentações que foram motivadas com sua autorização; Registre um BO (Boletim de Ocorrência) em uma delegacia próxima ou por meio do portal do governo federal. Esse documento não somente é exigido pelas instituições financeiras responsáveis pela apuração de denúncias de clonagem de cartão, como também garante maior defesa em possíveis problemas futuros; Alerte seus contatos por meio das redes sociais, pois os criminosos podem fazer o uso dos dados coletados para cometer outras fraudes no espaço cibernético. Com isso, você irá evitar que as pessoas recebam mensagens falsas.

Dicas para evitar ter o cartão clonado

Sem dúvidas, as compras online configuram como o principal motivo para ter um cartão clonado. Isso não quer dizer, no entanto, que esse método de consumo deva ser reduzido, apenas deve-se garantir que o site não é falso.

É preferível fazer o uso do cartão virtual para evitar o uso indevido de dados. Esse recurso já é oferecido por um grande número de bancos e fica disponível para acesso no aplicativo da organização, haja vista que só pode ser utilizada para compras realizadas na internet; Atente-se ao fornecimento de informações necessárias para efetuar um pagamento na internet; No momento de realização de compras com o cartão físico, verifique a operação do atendente para garantir que não foi registrada nenhuma foto do cartão ou coleta dos seus dados; Adote senhas fortes e seguras. Isso será uma grande barreira contra o golpe do cartão de crédito clonado, pois isso evita o vazamento de dados na internet. O correto é ter essencialmente uma senha para cada acesso; Utilize o Serasa Premium, serviço desenvolvido para consumidores que desejam possuir maior controle sobre os seus dados pessoais e receber alerta das consultas realizadas em seu nome e a variação de dados.

O banco devolve dinheiro em caso de clonagem?

Essa é uma preocupação muito grande para quem enfrenta um cartão clonado. Mas pode ficar tranquilo, pois o banco devolve sim o cartão clonado por conta do Código de Defesa do Consumidor, cujo garante o estorno de valores fraudados em transações bancárias.

A instituição bancária deve manter-se com a responsabilidade de estornar o valor. Porém, não é um estorno realizado de qualquer forma: é comum que haja análise de cada caso para identificar o grau de veracidade das informações.