Conheça e aprenda a baixar os melhores aplicativos de apostas

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de agosto de 2022.

Com o crescimento do setor, os apps de apostas se tornaram a nova sensação entre brasileiros.

A aposta esportiva cresce de forma assustadora desde sua legalização no país em 2018, quando o então presidente Michel Temer sancionou a lei número 13.756. Apesar do setor aguardar a regulamentação, que deve ocorrer até a Copa do Mundo 2022, os brasileiros estão apostando cada vez mais tanto nos sites quanto nos aplicativos de apostas. Atualmente, os apps de apostas não estão disponíveis nas lojas de aplicativo Apple e Google Play, já que as empresas se guardam o direito de não disponibilizá-los em países em que o setor ainda não é regulamentado.

São cerca de 20 opções de aplicativos de apostas disponíveis atualmente no país. Com tantas opções, fica difícil escolher qual baixar. E é pensando nisso que selecionamos os três apps de apostas mais populares e vamos te mostrar como você pode fazer o download no seu celular Android ou iOS.

Bet365 app

Bet365 é a casa de apostas mais popular do mundo! E não é diferente no Brasil. Bet365 não investe em marketing por aqui, mas a força da sua marca é tamanha que, mesmo sem ser exibida em camisas ou propagandas de tv, a casa de apostas inglesa segue crescendo por aqui.

Seu aplicativo está disponível para Android e iOS. Ele é um aplicativo rápido e tem interface bem parecida com a versão site. Através do Bet365 app, você pode depositar e sacar, apostar ao vivo, assistir a partidas em tempo real, criar e editar apostar. São muitas possibilidades e o mais impressionante é que o app não trava!

Como baixar Bet365 app?

Entre no site Bet365 Role a tela até o rodapé da página Clique em “ver todos os aplicativos” Clicar em Bet365 Esportes

Agora basta seguir as instruções do seu aparelho.

Betano app

Betano é a casa de apostas que mais cresce no país. Com uma plataforma completa, a Betano surpreendeu a todos quando anunciou que Pix estaria disponível tanto para depósito quanto para saque. Ela foi a primeira casa de apostas a aceitar Pix para todas as transações!

Em seu aplicativo, Betano funciona exatamente como a versão site. Ou seja, oferece apostas ao vivo, streaming, cash out, Bet Mentor e muito mais. A parte chata é que o Betano app está disponível apenas para Android.

Como baixar Betano app?

Entre no site Betano Vá até o rodapé e clique em aplicativos móveis Clique novamente em Android app Pronto! Agora siga as instruções do seu aparelho para instalar o app!

Betfair app

Betfair está há mais de 20 anos no mercado. Desde sua fundação, a casa de apostas se mostra sempre inovadora e à frente de suas concorrentes. Ela foi a primeira a habilitar o cash out automático, por exemplo!

Não contente com apenas um aplicativo, Betfair oferece três: Esportes, Exchange e Cassino. Todos os apps oferecem os mesmos recursos e funções da versão site! Vale ressaltar que Betfair Exchange é a maior bolsa de apostas do mundo!

Como baixar Betfair app?

Entre no site Betfair Vá em links rápidos no rodapé da página Clique em Aplicativos Betfair e depois em baixar Instale o app seguindo as instruções do seu aparelho

Vale lembrar que é preciso habilitar o seu aparelho Android e iOS para que ele baixe aplicativos direto do navegador.

De forma geral, os aparelhos Android funcionam da seguinte forma: Configurações » Segurança » Habilitar. Para iPhones, você deve ir em Configurações » Geral » VPN & gerenciamento.