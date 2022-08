Quanto um pré-militar ganha?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de agosto de 2022.

O salário é sempre um dos principais atrativos para qualquer pessoa, com isso, este é um dos fatores mais importantes que mais atrai novos profissionais, a remuneração é muito mais levada em conta do que diversos outros fatores que deveriam ser considerados mais importantes como a afinidade.

Sendo assim, este é uma das coisas que mais é buscada pelas pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, quanto vão ganhar inicialmente e com o passar do tempo até quais patamares pode-se alcançar nos quesitos monetários.

E para entrar na carreira militar são diversas fases e patamares, com isso, a confusão sobre o salário está instalada, pois, são diversas patentes, fases e muito mais, deixando a cabeça de um aspirante completamente confusa.

De qualquer forma não há com o que se preocupar, este artigo contém tudo o que você precisa saber sobre a carreira, a remuneração e até mesmo sobre as passagens de patente e alterações no salário.

O pré militarismo

Antes de mais nada é necessário compreender o que é um pré-militar e quais são as suas funções para só então partir para a parte em que falamos da remuneração.

Em poucas palavras, um pré-militar nada mais é que um aluno que está iniciando as suas funções dentro das forças armadas, mas ainda não exerce a sua função completamente, ou seja, já passou pelo preparatório militar, porém, ainda não está efetivo.

Nos dias de hoje o salário de um pré militar é composto pela sua remuneração de soldo militar R$ 1334 já inclusos benefícios, mais o adicional militar no valor de R$ 173,42 e o adicional por compensação de disponibilidade R$ 66,70.

Ao todo um pré militar ganha mensalmente R$ 1574,12.

Se para você esta remuneração é baixa, então espere para ver o quanto ganham os militares que já estão dentro do exército e com o tempo foram passando de patente, os valores são exorbitantes e podem até mesmo superar o salário mínimo dezenas de vezes.

No ano de 2019 todas as remunerações da categoria foram reajustadas graças à Reforma da Previdência, com isso todas as patentes e funcionalidades sofreram alterações.

Os salários do ano de 2022 ficam da seguinte forma.

Salário dos militares em 2022

Todas estas informações foram retiradas do Diário Oficial da União, atualizadas para o ano de 2022 seguindo a lei de número 13.321.

Na ordem dos praças especiais, a remuneração atualizada ficou em por volta de R$ 1334 para os alunos que estão iniciando na carreira, ou seja, pré militares, sendo eles: cadetes, aspirantes, alunos do centro de formação de oficiais da aeronáutica, aluno de órgão de formação dos oficiais da reserva.

Os alunos que estão no último ano dessas mesmas formações, cadetes e aspirantes recebem uma remuneração mensal de R$ 1630,00.

Avançando ainda mais na cadeia hierárquica, há o guarda-marinha e aspirante oficial que possuem o seu soldo em R$ 7.315,00.

Apenas para acentuar, todas essas remunerações possuem ainda os adicionais de carreira e bonificações, ou seja, cada uma das funções recebe mais do que está previsto no diário oficial da união. Basta apenas retomar o primeiro exemplo do Pré-militar, na teoria a sua remuneração é de R$ 1334,00, porém, com os adicionais passou a ser R$ 1574,12, valendo salientar também, que uma aspirante ou pré militar não recebem adicional de carreira que também entra no cálculo para as demais funções.

Cabos e sargentos

Avançando um pouco mais na cadeia hierárquica chegamos aos cabos e sargentos, que com a sua remuneração básica chega à R$ 3825,00 mensal em sua função inicial.

Mas avançando para sargento dois a sua remuneração sobe para R$ 4.770,00 e então sargento 1 possui o seu rendimento mensal de R$ 5.483,00.

Classe dos subalternos

Os subalternos são de forma bem resumida uma classe de transição, estando entre os oficiais de alto escalão e os cabos e sargentos.

O segundo tenente é a patente mais baixa dessa classe e ele recebe rendimento de R$ 7.490,00, acima deles estão os primeiros tenentes com salário de R$ 8.245,00.

Ambos estão abaixo das outras duas qualificações de subalternos, sendo os oficiais intermediários com salário de R$ 9.135,00 para capitão tenente e capitão e os superiores sendo, oficiais de capitão de corveta e major, que todos os dois recebem R$ 11.088,0.

Capitão de fragata e tenente coronel recebem mais uma vez o mesmo salário, que corresponde à R$ 11.250,00.

Para fechar a classe de subalternos, ainda temos as duas mais altas patentes, que é o Capitão de Mar e Guerra e o Coronel, que possuem o seu rendimento mensal de R$ 11.541,00.

Oficiais

Os maiores postos das forças armadas recebem em faixas de remuneração muito parecida, sendo da seguinte maneira: