* Por: da redação - 29 de agosto de 2022.

Voos são para o período de baixa temporada, entre os meses de setembro e novembro. Todas as taxas e encargos já estão inclusas.

A LATAM está com excelentes ofertas de voos de ida e volta para São Paulo. A companhia aérea tem passagens de por apenas R$ 337. Os voos são para o período de baixa temporada, no mês de setembro . O trajeto é feito sem escalas e todas as taxas e encargos já estão inclusas nos preços dos bilhetes.

São Paulo é um dos destinos preferidos para voos domésticos. O estado tem atraído cada vez mais turistas devido a sua diversidade de opções de lazer e atrações que cabem em todos os bolsos. Dos passeios em parques e praças aos movimentados centros comerciais, o estado tem conquistado todos os públicos.

Compre passagens ida e volta Montes Claros/São Paulo por apenas R$ 337

Outra excelente oferta para quem está em Montes Claros é com destino a Porto Alegre. A promoção da Azul tem voos de ida e volta por R$ 835. As passagens são vendidas para o mês de setembro, com desembarque no Aeroporto Salgado Filho (POA).

Vale lembrar que todas as ofertas são para o período de baixa temporada. Os bilhetes são vendidos com todas as taxas já inclusa no preço final das passagens. Os descontos não são válidos para os finais de semana e feriados.

Belo Horizonte tem voos promocionais para SP e interior de MG

A LATAM tem promoções para quem embarca em Belo Horizonte com destino a São Paulo. Os voos com desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos são vendidos por apenas R$ 334 e para o Aeroporto de Congonhas por R$ 357. As passagens são para o mês de novembro e contam com todas as taxas e encargos já inclusos no preço final. Os trajetos são feitos sem escalas.

Para quem deseja aproveitar o interior de Minas Gerais, a Azul tem duas excelentes ofertas para a região do Rio Doce. A companhia aérea oferece voos de ida e volta para Governador Valadares pelo valor de R$ 422 e para Ipatinga por R$ 423. As passagens tambem são para o mês de novembro.